　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金山「汪汪地瓜園」故事館開幕　北海岸主打控窯體驗產業新創生

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕 北海岸主打控窯體驗產業新創生。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，北海岸主打控窯體驗產業新創生。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北金山的「汪汪地瓜園」在地經營15年，主打控窯體驗及地瓜商品，19日坐落於當地多間溫泉旅館旁的產業故事館正式開幕，要把金山的特產美味帶給所有旅客，也為北海岸產業帶來新創生能量。

金山汪汪地瓜園賴家華一家三兄妹，在92年網路拍賣剛剛盛行的年代，突發奇想把家中田裡面未採收的地瓜上網拍賣讓遊客們來挖地瓜，分擔父母採收地瓜的辛苦，開始共同經營之後，曾歷經開發出地瓜薯條產品。

請繼續往下閱讀...

卻遇到地瓜產量歉收，產品無法生產甚至發不出薪水的窘境，也艱難度過地瓜園整修沒有營收的日子，在三兄妹共體時艱，以及後來新北市政府農業局及金山區公所舉辦金山甘藷節活動推廣下，汪汪地瓜園的控窯體驗爆紅成了最夯的親子旅遊活動，事業也逐漸站穩腳步。

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕 北海岸主打控窯體驗產業新創生。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，賴家華說明創立理念。

為了要讓更多旅客不用到山上園區就能享受金山地瓜的美味，歷經2年無數心血投入，肩負著15位契作農友期待，終於打造出汪汪地瓜園產業故事館，店門口可愛的小黃狗「旺旺」，就是當年地瓜園名字的靈感來源，讓遊客遠遠從溫泉旅館林立的招牌之間，能一眼認出汪汪地瓜園故事館，館內販售窯烤地瓜、人氣商品地瓜布丁蛋糕及多種口味的地瓜薯條，讓來往泡湯的旅人能夠享受在地特色美味。

賴家華表示，北部受到先天土地及氣候限制，產量拚不過中南部，這個產業故事館只是品牌化的起點，目標透過汪汪地瓜園的產品及通路，帶動整個地瓜產業發展，未來要吸引國際旅客前來，以控窯體驗、特色產品，讓外國人品嘗台灣優質農產，也創造更多生計吸引年輕人返鄉就業。

新北市農業局表示，新北市與社會企業、地方團隊合作，依照不同團隊需求，引入專業資源，協助新創生團隊，以事業帶動產業及地方發展，未來持續透過新創生專案，協助汪汪地瓜園品牌行銷及國際接軌。

欲訂購新鮮地瓜，詳洽金山地區農會，電話02-2498-1100；欲訂購地瓜產品或體驗控窯樂趣，詳洽汪汪地瓜園官網：https://www.before-sunset.com.tw/，或電洽客服專線：03-8323-436＃9。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕 北海岸主打控窯體驗產業新創生。（圖／新北市農業局提供）

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，邀民眾一起來體驗。

ET快訊
深夜驚見「整排裸體男女」 ！詭異場景嚇瘋路人：差點尿出來..
肛門痛忍5天！他以為痔瘡　醫驚見3大洞「流湯噴膿」：沒辦法了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金山「汪汪地瓜園」故事館開幕　北海岸主打控窯體驗產業新創生

我的老天看不懂～　9年級生用語「史密斯」好「呱張」？你懂幾個

長榮中學停發2個月薪　許又仁要追究董事會失能：教職員怎麼過年？

錦鯉賽大擺水桶陣…酸民譏是浴缸　網友神回「我談大海，你談浴缸？」

【桃園發光】超過30個城市故事館　串聯旅遊探索桃園的種子堡壘

想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」合作店家募集中

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨　氣象局曝「2地區」防較大雨勢

捷運綠線延伸到大溪　目標7年後通車加速地方發展

善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

華航培育台灣棒壇未來之星　陳偉殷、王維中力挺親教「基本功」

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

回顧2019年全球大事件！　中美貿易戰、香港示威仍進行中

癌症急換肝...愛女捐肝65％救父！　他緊握手心疼淚崩：真的很謝謝妳

《浪漫醫生金師傅2》回來了！！　李聖經聽韓石圭「一句話」秒笑場

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

楊丞琳隔11年超破台語0進步　「另外一種說ㄈㄚˋ」笑翻

金山「汪汪地瓜園」故事館開幕　北海岸主打控窯體驗產業新創生

我的老天看不懂～　9年級生用語「史密斯」好「呱張」？你懂幾個

長榮中學停發2個月薪　許又仁要追究董事會失能：教職員怎麼過年？

錦鯉賽大擺水桶陣…酸民譏是浴缸　網友神回「我談大海，你談浴缸？」

【桃園發光】超過30個城市故事館　串聯旅遊探索桃園的種子堡壘

想成為爆紅人氣美食不是夢！　「WOW愛美食」合作店家募集中

東北季風水氣再增多！明天全台飄雨　氣象局曝「2地區」防較大雨勢

捷運綠線延伸到大溪　目標7年後通車加速地方發展

善耕365／用生命影響生命　視障樂手吳柏毅如何扭轉逆境人生

華航培育台灣棒壇未來之星　陳偉殷、王維中力挺親教「基本功」

17歲「新世代美女」奪冠日本爆紅女星！　出道4年「狂掃大獎」網看傻

家裡金魚病了…整條倒頭栽　好心爸自製超萌「專屬輪椅」神救援

因應貿易戰　緯創再投85億元設越南子公司　

交往三個月！17歲女到男友家玩「翻出情趣用品」…逼問才知對方有特殊癖好

蔡英文政見會扯高市府「主秘變閨蜜」　當事人出面打臉

《Let It Go》作曲家再度加持！　《冰雪奇緣2》登告示牌冠軍全球罷榜

詹詠然、詹皓晴參與「送愛到部落」勉勵偏鄉孩子多嘗試並堅持夢想

走斑馬線被賓士高速猛撞！「0減速」車禍畫面曝光　網友留言灌爆

燒腦片《窺探》首支預告「後半段嚇壞網友」　茱莉安摩爾、艾美亞當斯同台飆戲

衣鞋包包買了很後悔！　蔡依林曝理財觀：「把錢鎖住」有定期繳款壓力

生活熱門新聞

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

全國高中職寒假提早放　週六先補課

同學約旗津釣沙鮻　國三生「下雨天沒去」上課一問震驚

湖口地區19日送煞　路線曝光

挺韓、罷韓遊行高雄較勁　遊覽車曝現況

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈

赴陸合約照寫「R.O.C」　波特王：我沒跪過

「不准請喪假」罵哭妻　他一招超療癒

救活OHCA男遊客　紫衣天使找到了！

地表最屌軍火商洛馬徵才　5職缺曝光

更多熱門

相關新聞

新北好農伴手　入選農業百大精品

新北好農伴手　入選農業百大精品

行政院農委會公布2020年農業百大精品名單，新北市共5家農漁會計7項產品入選，將於19日至22日在臺灣大學綜合體育館展售，免費入場，每日前100名入場民眾可獲得限量福袋，消費滿額還可兌換刮刮卡換好禮。

離婚男4度對女兒伸狼爪！她日記悲吐：爸爸不要再這樣

離婚男4度對女兒伸狼爪！她日記悲吐：爸爸不要再這樣

媽媽男友伸狼爪！她緊揪褲子不敢吭聲慘遭侵犯

媽媽男友伸狼爪！她緊揪褲子不敢吭聲慘遭侵犯

「萬金石最強市民飆5K」熱力登場

「萬金石最強市民飆5K」熱力登場

就職滿週年　侯友宜率市府團隊報告政績

就職滿週年　侯友宜率市府團隊報告政績

關鍵字：

新北金山汪汪地瓜園

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／山豬陳俊甫「大小便失禁」中風住院！

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

謝和弦嗆「胸大」…女記者深夜出聲了

韓女星越南玩桶船咖啡杯「被甩進水裡」

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

今降雨擴大「熱區出爐」越晚越濕冷　最低溫時間曝

福岡租車肇逃人找到了！畫面曝光

觀落陰「亡母年輕了30多歲」　兒轉頭震撼了

燒肉品牌獵下台南7000坪土地　將蓋全台最大燒肉店

台女福岡租車肇逃逆轉！老闆刪文道歉了

激戰兄弟女友害懷孕綠帽哥「私刑報復」17秒片瘋傳

蔡英文脫稿演出！撿到槍狂電韓國瑜　　綠營曝內幕

台人車禍逃逸　日老闆PO照尋人

2020星座工作運勢唐綺陽大解析

童「臉色發黑」送醫：車上聞到怪味…爸臉綠全招了

更多

最夯影音

更多
6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親

6歲嗯哼「被問娶妻生子」回答超暖！　爸爸秒尷尬：你說的我很愧對我母親
有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

有敵人！媽扛「貓牌機關槍」掃射 牠放棄尊嚴任擺布...無奈眼神死

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

反對養喵！傲嬌爸天天和牠玩躲貓貓　對到眼「好刺激」秒賊笑...網：爽的咧

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面