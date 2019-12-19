▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，北海岸主打控窯體驗產業新創生。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於新北金山的「汪汪地瓜園」在地經營15年，主打控窯體驗及地瓜商品，19日坐落於當地多間溫泉旅館旁的產業故事館正式開幕，要把金山的特產美味帶給所有旅客，也為北海岸產業帶來新創生能量。

金山汪汪地瓜園賴家華一家三兄妹，在92年網路拍賣剛剛盛行的年代，突發奇想把家中田裡面未採收的地瓜上網拍賣讓遊客們來挖地瓜，分擔父母採收地瓜的辛苦，開始共同經營之後，曾歷經開發出地瓜薯條產品。

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卻遇到地瓜產量歉收，產品無法生產甚至發不出薪水的窘境，也艱難度過地瓜園整修沒有營收的日子，在三兄妹共體時艱，以及後來新北市政府農業局及金山區公所舉辦金山甘藷節活動推廣下，汪汪地瓜園的控窯體驗爆紅成了最夯的親子旅遊活動，事業也逐漸站穩腳步。

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，賴家華說明創立理念。

為了要讓更多旅客不用到山上園區就能享受金山地瓜的美味，歷經2年無數心血投入，肩負著15位契作農友期待，終於打造出汪汪地瓜園產業故事館，店門口可愛的小黃狗「旺旺」，就是當年地瓜園名字的靈感來源，讓遊客遠遠從溫泉旅館林立的招牌之間，能一眼認出汪汪地瓜園故事館，館內販售窯烤地瓜、人氣商品地瓜布丁蛋糕及多種口味的地瓜薯條，讓來往泡湯的旅人能夠享受在地特色美味。

賴家華表示，北部受到先天土地及氣候限制，產量拚不過中南部，這個產業故事館只是品牌化的起點，目標透過汪汪地瓜園的產品及通路，帶動整個地瓜產業發展，未來要吸引國際旅客前來，以控窯體驗、特色產品，讓外國人品嘗台灣優質農產，也創造更多生計吸引年輕人返鄉就業。

新北市農業局表示，新北市與社會企業、地方團隊合作，依照不同團隊需求，引入專業資源，協助新創生團隊，以事業帶動產業及地方發展，未來持續透過新創生專案，協助汪汪地瓜園品牌行銷及國際接軌。

欲訂購新鮮地瓜，詳洽金山地區農會，電話02-2498-1100；欲訂購地瓜產品或體驗控窯樂趣，詳洽汪汪地瓜園官網：https://www.before-sunset.com.tw/，或電洽客服專線：03-8323-436＃9。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 金山「汪汪地瓜園」故事館開幕，邀民眾一起來體驗。