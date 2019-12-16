遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

▲金門縣縣長楊鎮浯前往星宇航空。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

有鑑於遠東航空公司12日無預警停飛影響外島交通，金門縣縣長楊鎮浯拜會星宇航空，希望星宇可以將離島航線加入，舒緩遠航帶來的衝擊。星宇航空公關長聶國維表示，理解金門對於航線的需求，若民航局考量需要星宇協助，將再進行評估。

金門縣府在遠東航空12日無預警停飛後，立刻積極應變尋找替代方案，楊鎮浯16日率觀光處長丁健剛前往星宇航空會談，除了希望對方可以開啟航線之外，也能為金門提供適合的選擇。

請繼續往下閱讀...

丁健剛表示，春節假期將到，期望星宇航空可以協助過年時返鄉的鄉親、旅客回到金門過，舒緩遠東停飛造成的問題；另外，金門縣府也向交通部、民航局反應航空需求，期望中央可以正面回應離島民眾的需求。

▲星宇表示，若民航局認為需要，將會再進行評估。（圖／翻攝躍動金門-楊鎮浯臉書）



聶國維表示，星宇已有自己的航線計畫，會談後能理解金門對於航線航班的情況與需求，如果民航局整體評估後，認為需要星宇協助，公司會再進行評估。

另外，觀光處指出，民航局規劃明年農曆期間，金門航線共有1490架次，共計13萬1064個座位，其中508架次是遠航提供，佔整體35.7%，約4萬7000個座位。

遠東停飛事件後，民航局是否同意遠東復飛，還有待遠航資金到位，以及民航局進行管理評估後才有結果。據了解，星宇航空董事長張國煒耗資約60億美元（約1800億元新台幣），購買5架A350-900及12架A350-1000飛機，日前開售3航點的機票，幾乎被掃購一空。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」