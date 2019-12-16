　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼星宇航空初號機B-58201,空中巴士A321neo。（圖／記者李毓康攝）

▲金門縣縣長楊鎮浯前往星宇航空。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有鑑於遠東航空公司12日無預警停飛影響外島交通，金門縣縣長楊鎮浯拜會星宇航空，希望星宇可以將離島航線加入，舒緩遠航帶來的衝擊。星宇航空公關長聶國維表示，理解金門對於航線的需求，若民航局考量需要星宇協助，將再進行評估。

金門縣府在遠東航空12日無預警停飛後，立刻積極應變尋找替代方案，楊鎮浯16日率觀光處長丁健剛前往星宇航空會談，除了希望對方可以開啟航線之外，也能為金門提供適合的選擇。

請繼續往下閱讀...

丁健剛表示，春節假期將到，期望星宇航空可以協助過年時返鄉的鄉親、旅客回到金門過，舒緩遠東停飛造成的問題；另外，金門縣府也向交通部、民航局反應航空需求，期望中央可以正面回應離島民眾的需求。

▲▼遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了。（圖／翻攝躍動金門-楊鎮浯臉書）

▲星宇表示，若民航局認為需要，將會再進行評估。（圖／翻攝躍動金門-楊鎮浯臉書）

聶國維表示，星宇已有自己的航線計畫，會談後能理解金門對於航線航班的情況與需求，如果民航局整體評估後，認為需要星宇協助，公司會再進行評估。

另外，觀光處指出，民航局規劃明年農曆期間，金門航線共有1490架次，共計13萬1064個座位，其中508架次是遠航提供，佔整體35.7%，約4萬7000個座位。

遠東停飛事件後，民航局是否同意遠東復飛，還有待遠航資金到位，以及民航局進行管理評估後才有結果。據了解，星宇航空董事長張國煒耗資約60億美元（約1800億元新台幣），購買5架A350-900及12架A350-1000飛機，日前開售3航點的機票，幾乎被掃購一空。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
麥當勞新優惠！12/30前輸入優惠碼　6塊麥克雞塊買一送一
準爆了！和12星座「吵架怎麼和好？」　這個星座惹不起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動　鼓勵帶孩子遊玩營造親子關係

板橋435藝文特區駐村聚落開場白　共創新北藝術潮間帶

新北板橋文化路公車專用道啟用　公車、機車分流提升行車安全

宜蘭19:25規模5.0地震原因曝！　2-3天內不排除有規模3以上餘震

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

平均56歲熟齡女high跳《怪美的》 「不輸年輕人」觀光客全佩服看傻

遠東停飛衝擊…金門縣長率隊見星宇求支援！　星宇航空正式回應了

男玩水上甜甜圈遭甩飛！空中2m墜海「重擊頸椎」　當場四肢癱瘓

侯友宜體驗三重「鴨鴨遊戲場」鐵馬躍動　鼓勵帶孩子遊玩營造親子關係

板橋435藝文特區駐村聚落開場白　共創新北藝術潮間帶

新北板橋文化路公車專用道啟用　公車、機車分流提升行車安全

宜蘭19:25規模5.0地震原因曝！　2-3天內不排除有規模3以上餘震

人神共喜做環保！台東環保寺廟評鑑出爐　天后宮榮獲特優級

快訊／北部突一震！南澳19：25規模5.0地震　網傻：好晃

快訊／19：26宜蘭規模5.0地震　大台北國家級警報

9所校園美感改造大變身！舞台+移動式全黑板牆打造「未來教室」

徐若瑄和日本女星鬧不合！　10年後製作人鬆口洩真相…網氣炸：把台灣人當壞人

政府不能靠稅收…張善政喊「停砍軍公教年金」　提高基金投資報酬率

高爾宣深夜突PO「告別作」！　歌詞洩爆紅痛苦「我好累」：內在生了病

台灣解鎖荷蘭「青年度假打工簽證」　明年4月正式生效

高雄一德夜市上百攤商集結抗議！敖博勝到場聲援　大批警方舉牌警告

被爆「恩愛完甩了余函彌」　王家梁一臉無奈還原交往內幕

汪得到護目鏡當聖誕禮物　第一次戴去玩雪…牠差點沒樂瘋了

快訊／台中民宅疑瓦斯外洩　全家人一氧化碳中毒　12歲男童一度失去呼吸心跳

影／中和人孔蓋氣爆「噴飛6層樓」！2工人遭砸送醫…驚悚3秒曝光

韓媒爆「BTS準備告公司」7天後道歉了　主播改口：訴訟可能性很低

胖到127公斤遭同學霸凌　肉肉女1年甩63公斤變爆乳女神

生活熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

搭「豪經艙」1歲嬰哭鬧　乘客控：被空姐趕到經濟艙尾

客多給500！熊貓一聽暗示：：太感人

剩15分鐘食材全煮　他沒吃就閃人

寄草莓孝敬媽媽！台北妹接黑貓電話哭暈了

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

拜地基主「突然有聲音」　道長問妻真相大白

即／宜蘭規模5.0地震　最大震度4級

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

神秘人打翻飲料！公車運將深夜狂清2小時

摔斷肋骨！老闆：你不用回來了　他轉當外送員曝心聲

更多熱門

相關新聞

遠航破萬退票！立委：1.5億在民航局

遠航破萬退票！立委：1.5億在民航局

遠東航空12日無預警停飛，松山機場仍不斷湧現退票人潮，各地櫃臺登記受理退票數量超過1萬2000筆，立委陳玉珍說，已經要求交通部等保障已訂位的鄉親優先轉定其它航空公司，據她了解，遠航還有「消費者信託保証專戶」1.5億元在民航局手上，預計可滿足退費需求。

遠航空服員怎辦？.網激推霸氣救命稻草

遠航空服員怎辦？.網激推霸氣救命稻草

退票男吼「官員在哪？」 遠航旅客嚇傻

退票男吼「官員在哪？」 遠航旅客嚇傻

遠航金門站櫃檯沒現金、刷卡機被鎖

遠航金門站櫃檯沒現金、刷卡機被鎖

補捉遠航FE276　航拍迷進攻觀景台搶拍

補捉遠航FE276　航拍迷進攻觀景台搶拍

關鍵字：

遠東金門星宇

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

旅行社護照沒送來機場！她被勸回家等聯絡

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

12歲童家中房門反鎖亡！入殮時滿背瘀青

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面