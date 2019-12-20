21歲男房門反鎖身亡！手機通訊軟體全刪除…姊姊接一通電話嚇傻

▲21歲男子家中房門反鎖身亡。（示意圖，非本文當事人／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

大陸江西南昌日前發生一起自殺案，21歲的潘姓男子在家中自我了斷，家人無法聯繫上他，情急之下感到潘男住處，才發現潘男已死亡多時，讓家人傷心欲絕。潘男的姊姊打開弟弟的手機，才在裡面發現，原來逼死弟弟的，竟是弟弟生前任職的公司。

綜合陸媒報導，潘男的姊姊潘靜10月12日感到天氣轉涼，因此發簡訊給弟弟，希望弟弟能把自己放在家中的羽絨外套、厚重衣物寄給她，但一直沒有得到回覆，因此打電話與母親連繫。

2人原先以為潘男跑出去玩，但連續3天都沒有找到對方，因此感到相當不對勁，前往潘男的住處找尋，沒想到才走到潘男住處的客廳，就聞到一股怪味，且房間門完全反鎖，讓2人感到相當慌張，立刻報了警。

▲弟弟在家中燒炭，讓潘靜相當不能接受。（圖／翻攝jxntv）

警方趕到現場，把臥室的門踹開，才發現潘男倒臥在床上，已經明顯死亡。法醫相驗後判斷，潘男是在臥室內燒炭，又把臥室的門縫、窗戶堵上，才導致身亡。

事件發生後，潘靜開始調查弟弟的手機，卻發現弟弟已把微信刪除，在沒有任何蛛絲馬跡的情況下，只能作罷，沒想到弟弟死亡過了一個月，一通催債電話突然打來，向他們要求償還貸款，事情才漸漸曝光。

該通電話表示，潘男3月在公司簽訂了一項貸款協議，原先貸款金額為23,000元（人民幣，約新台幣10萬元），但加上利息後，現在已經變成30,000元（人民幣，以下同，約新台幣13萬元），若不進行償還，將會用各種手段追討。

▼潘男誤信公司的培訓課程，欠下人民幣23,000多元的貸款。（圖／翻攝jxntv）



潘靜聽到這通電話，感到相當訝異，判斷弟弟的死亡可能與這筆貸款有關係。潘靜回想到，弟弟曾打電話向她說，自己需要償還一筆貸款，需要數萬元，但對金額、原因都交代不清，聽起來相當可疑。

潘靜說到，家裡不缺錢，也已經幫弟弟買好一間房子，還不需要擔負貸款，弟弟也找到了不錯工作，根本不可能欠這麼多錢，當時家人都以為，這是弟弟要錢的藉口，因此沒多加理會，直到接到催債電話，才把這兩起事件聯想起來。

經過查詢後，潘靜發現，催債的公司竟然與弟弟任職的公司有關，原來該間公司透過「推銷課程」，讓潘男與貸款公司聯繫，簽下一筆金額為23800元的助學貸款，用來繳納學費，而該筆貸款的年利率約為24％。

▲透過網路技術復原潘男的對話紀錄後，潘靜發現，弟弟生前最後通話的對象是這名「王經理」。（圖／翻攝jxntv）



潘男當時聽信公司的話，以為上了課就能找到月薪4,000元到10,000元的工作，但沒想到上課老師相當敷衍，且當時的就業承諾也沒有兌現，只說會幫忙發履歷，工作還是要自己找。

該間公司的負責人張姓男子指出，潘男上了約3個月的課程後，就以「要幫親戚工作」為由，離開了公司，很有可能是因此找不到工作，所以無法償還貸款，加上家人不給予金援，最終才會選擇自我了斷，培訓課程沒有任何問題。

對此，當地律師則建議潘男的家屬，以刑事方面來看，這起案件可以從「非法經營罪」或「套路貸詐騙罪」，寫好書面資料後，附上相關證據，遞交給當地公安機關，讓公安立案偵查。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

▼潘男最後不斷央求「王經理」，這筆錢不要算利息。（圖／翻攝jxntv）



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