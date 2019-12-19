陳菊自稱被霸凌　柯文哲酸「裝的」：完全沒有反省態度

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲日前接受專訪時，諷刺陳菊過去擔任高雄市長期間，財政紀律差，「就像蹲在那邊吃」；對此，陳菊表示，選舉期間高雄3000億債務問題不斷被霸凌扭曲，而對於習慣用不尊重字眼批評的人，她一笑置之。對此，柯文哲19日再酸，要人家尊重，自己要成為一個可以被尊重的人，這完全沒有反省的態度，「她就裝成那樣子，問題是妳事情沒有解決」。

▲柯文哲出席全台大眾走，15反顧向前走。（圖／記者周宸亘攝）

對於陳菊稱自己被霸凌？柯文哲19日受訪表示，其實要的也不多，能夠反省改進是最好，好歹也一個道歉，「你從頭到尾…，我就很不喜歡這種態度，你從頭到尾…，我還要再講一遍嗎？你那個債務到底是怎麼形成的？到底錢用到哪裡去？當時的自償性還有還債計畫怎麼寫？還有現在高雄市一年利息多少？目前這負債不管是2400億還是3000億，對目前高雄市政的影響是什麼？」

柯文哲說，還是要去面對的問題，每次都說選舉語言；柯表示，昨天大概看了一下，陳菊說人家不尊重他，「我跟你講，要人家尊重，自己要成為一個可以被尊重的人，這完全沒有反省的態度」。

柯文哲表示，政治上就是這樣，「她就裝成那樣子，問題是妳事情沒有解決」；柯直言，什麼叫霸凌？不是人家講妳就是霸凌，事情要解決，「那怎麼不講以前你們在霸凌修理別人的時候？算了，不想跟他再講了，還是要有反省的態度」。

另外，稍晚的活動有可能與總統蔡英文同台，是否會對她說些什麼？柯文哲說，有什麼好講的？還是要認真做事還是要面對問題；至於「台灣價值」的答案，柯表示，台灣價值她能回答早就回答了，「她能回答什麼台灣價值？你提醒我，我應該再問他一下台灣價值是什麼」。