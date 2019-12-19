韓國瑜稱要組特偵組查高雄欠債　柯文哲酸：丟臉

記者陳家祥／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日在首場政見會，拋出重設特偵組議題，不只要調查蔡英文政府，未來自己卸任後也要接受調查，還稱要特偵組查一查高雄市為何欠債3300億。對此，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲直言「丟臉」，要韓國瑜回高雄市政府，叫底下的人把帳戶一條一條清出來就知道。

▲柯文哲出席全台大眾走，15反顧向前走。（圖／記者周宸亘攝）

2020總統大選首場政見會18日登場，國民黨總統候選人韓國瑜拋出重設特偵組議題，要求對蔡英文執政期間，有疑慮的案件立案調查；此外，未來自己卸任後，也要對他與他的團隊進行調查。韓國瑜還發狠誓，若他和他的團隊有貪汙，一律不准假釋，而且一天只能夠吃一頓飯，「我貪汙沒資格一天吃三頓飯」。

值得一提的是，韓國瑜還提到，為什麼前瞻建設需要8800億？為什麼風力發電發需要2兆台幣？為什麼高雄市負債3300億？特偵組一定要調查，這些錢到哪裡去。

對於韓國瑜稱要特偵組調查高雄負債，柯文哲19日幫自家立委子弟兵站台時直言，「這太丟臉」，當高雄市長，財政局長、主計處都在你手下，還要去什麼特偵組？「你回市政府，叫底下的人把帳戶一條一條清出來就知道」。

至於韓國瑜在政見會上金句連發、蔡英文如撿到砲般開火，柯文哲笑說，「反正，台灣同胞們，再忍耐個24天，所有這些苦難就結束」。

