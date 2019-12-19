習近平會見崔世安　讚「貫徹一國兩制、穩定社會」好成績

▲習近平會見澳門特首崔世安。（圖／澳門特區政府，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家主席習近平18日搭機抵達澳門，下午會見澳門特首崔世安。習近平表示，澳門在崔世安的帶領下，全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，穩健施政、務實有為，中央政府充分肯定。崔世安回應，在中央大力支持下，澳門近年借助共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設機遇，在促進繁榮穩定和經濟適度多元發展方面做了積極努力。

▼習近平18日下午抵澳門機場，下機後第一個與崔世安握手。

習近平指出，崔世安在澳門特別行政區行政長官的崗位上兢兢業業、勤勤懇懇工作了10年，無論是維護國家安全、保持社會穩定，還是推動經濟發展、促進民生改善，以及深化同內地的交流合作、擴大對外交往等，都取得了許多新的成績，鞏固和發展了澳門繁榮穩定的良好局面。

崔世安說，衷心感謝習近平和中央政府對澳門的關懷以及對他本人的信任與支持，在中央的大力支持下，這些年來澳門特別行政區政府和各界人士緊緊圍繞「一中心、一平台、一基地」發展定位，借助共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設機遇，在促進澳門繁榮穩定和經濟適度多元發展方面做了積極努力。

▼習近平在澳門機場演講。



崔世安還說，他將繼續盡心盡力支持新一屆特別行政區政府依法施政，為澳門、為國家作出自己應有的貢獻。

崔世安2009年12月20日開始擔任澳門特首，2014年成功連任，任期至本月20日，新任特首賀一誠將在澳門回歸20周年大會上接任。習近平此次赴澳門，會停留3日，除了訪查澳門，參加20周年回歸大會外，也會出席賀一誠的就職典禮。

▼習近平與澳門下任特首賀一誠握手。

