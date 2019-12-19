早餐叫外送！　妹子開袋見「燒餅印2齒痕」扯炸：我沒點欸

▲妹子早餐叫外送，卻收到咬一半的燒餅 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少民眾都常在社交平台上分享叫外送的小插曲，例如收到暖心小費，或是外送員離譜行徑都有。一名女網友就發文表示，她日前收到早餐後，發現少了一個肉包就算了，袋子裡竟然還有別人吃剩的燒餅，令她百思不得其解。

「我只是覺得超級無敵扯！」一名女網友在臉書「爆廢公社」中發文，她表示自己18日利用外送平台叫早餐，然而餐點到了以後，她卻發現少了一個肉包。她當下也沒想多計較，心想少送沒關係，事後再退款即可。

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沒想到，她隨後打開餐點，發現裡頭竟然是被「吃了一半的燒餅」，只見燒餅上留有明顯齒痕，看了不禁一陣反胃。原PO表示，她是不吃燒餅的，所以這絕對不是她下錯單，她也更沒有花錢買別人剩食的癖好，「不知道是外送員的問題還是店家的問題？」

貼文一出，不少網友們懷疑，外送員應該是不小心把自己吃一半的早餐放進去了，「外送員表示：奇怪，我記得早餐吃燒餅啊！怎麼變成肉包了」、「好好笑」、「明顯是加了起司的燒餅」、「可能真的是餓了」。

不過有經驗的網友表示，這比較有可能是早餐店店員吃的，因為做早餐店的通常都很忙，早餐吃沒兩口就要放著去做事，加上如果都剛好是用紙袋裝，外帶包一包就有可能誤拿。

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