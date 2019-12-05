「也許有人已經忘記…」勇警薛定岳殉職百日　未婚妻泣：不知半夜哭醒幾次

圖、文／周刊王

今年8月份時，新北市汐止派出所的31歲員警薛定岳，為了要追捕闖紅燈的毒蟲，駕車失控撞上分隔島，頭部當場受到重創，緊急送醫後仍不治身亡。近日是薛定岳因公殉職滿百日，他的未婚妻侯姍姍在網路上發文表示，「已經不知道是第幾次，半夜哭著醒來」。

薛定岳的未婚妻侯姍姍在臉書《爆怨公社》貼了一張天空照，並寫下「我想要抱怨一下我男朋友，今日是你滿100天的日子…說真的，每個夜晚，真的真的都很難熬；也許有人已經忘記，也許有人跟我一樣還難過、一樣是傷心，因為已經不知道是第幾次，半夜哭著醒來」。

雖然薛定岳已經離開一段日子，但每當侯姍姍想起與他的所有回憶時，淚水還是潸然落下，不過她為了不讓未婚夫擔心，最後還是堅強地向對方喊話，「好啦！我知道要加油，那你在天上也要好好的，原諒我當個愛哭鬼的女朋友……」

▲薛定岳殉職百日，未婚妻在臉書淚訴思念。（圖／翻攝自爆怨公社）

這篇貼文曝光後，也引來網友紛紛留言打氣，「妳要把男友的份一起好好過往後的日子，加油」、「哭吧！宣洩也好，但是記得身體還是要顧好，加油」、「加油吧！讓自己過的好，天上的他才安心」、「生離死別是人生的課題，因為這堂課他讓妳變得更堅強」、「我相信他一直在妳身邊，用不同形式守護著妳加油」。

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