英雄聯盟比賽爆打假賽！2陸籍電競隊員涉「送頭」供金主簽賭獲利　台隊員怒告

▲英雄聯盟比賽爆出打假賽，台籍隊員怒告2陸籍隊員詐欺，結果出爐。（示意照／記者周宸亘攝）

記者劉昌松、陳韻如／台北報導

網路遊戲「英雄聯盟」2019年3月27日在台北舉辦電競比賽，而隊伍「Dragon gate team」在與「Alpha Esports」對戰時，其中1名陸籍李姓教練及劉姓選手涉嫌用「送頭」方式，故意遭到敵隊遊戲角色擊敗，使「Dragon gate team」落敗，並在賽後詐得數千人民幣酬勞。事後，台籍黃姓隊員發現2人惡行，氣得對2人提告詐欺，但因2人事後已出境，檢方無法傳喚2人，也無法確認2人獲利金額，因此以不起訴處分。

不起訴書指出，李男及劉男3月13日入境，並準備出席3月27日所舉辦的英雄聯盟比賽。然而，2人在所屬隊伍「Dragon gate team」與敵隊「Alpha Esports」對戰時，故意讓對手擊敗，進而讓背後的胡姓老闆得以透過地下簽賭而獲利，隊員黃男發現後提告詐欺。

然而，檢方在偵辦期間，李男及劉男已出境，檢方傳喚不到2人，且也沒有其他證據能證明2人涉犯詐欺取財，也無從得知獲利金額，難以認定2人罪刑，因此將2人以不起訴處分。

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