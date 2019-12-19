韓粉才出征辱罵！　鍾明軒怒曝「韓辦也來信」：你離開好不好

▲鍾明軒表示，自己近期被韓粉出征辱罵。（圖／翻攝自YouYube「鍾明軒」）

記者張靖榕／綜合報導

在YouTube上相當活躍的網紅鍾明軒，日前和總統蔡英文合拍影片，成功創造160萬人次瀏覽率，但批評聲也如他所料的跟了上來。他在18日上傳的影片中表示，不知道是不是立場太明顯，竟被韓粉以侮辱字眼出征，更令他傻眼的是，韓國瑜辦公室也來函，卻是邀請他為被霸凌者出聲，讓他直呼「很噁心欸」！

鍾明軒18日上傳的影片主題是「今天當女生」，想化妝給大家看，分享自己打扮成女生的樣子，「自己的身體愛怎麼使用就怎麼使用，想男就男、想女就女、想中性就中性。」不過影片開頭，鍾明軒揭露了一段小插曲，最近遭受到韓粉私訊人身攻擊，批評他「男不男女不女」、「娘娘腔」等，眾所周知的「霸凌字詞」。

▲鍾明軒被韓粉出征，結果韓辦來信邀他談「網路霸凌」，讓他傻眼，「你的粉絲先管好再來吧」。（圖／翻攝自YouYube「鍾明軒」）

雖不是超人，但已身經百戰的鍾明軒說這些言論是「你看，又來囉！」他在螢幕前也輕鬆將韓粉的攻擊撥開，「但是，他們還是很會做人喔，沒有攻擊一點，就是，我的長相。因為事實，我的長相就是好看」，「但是你以為我會怕啊，我不會啊。」

好笑的是，鍾明軒接著指出，遭韓粉攻擊就算了，還收到他們「大老闆」韓國瑜辦公室的來信，「相信您與我們都切身經歷過『網路霸凌』」，「我們只求一個了解、一個機會，希望能透過與您合作，讓世界了解我們，在網路上得到應有的尊重，為受到『網路霸凌的人們發生。』」

鍾明軒傻眼表示，韓粉出征，這下「本人也想要攻擊我啊」？他先做了一下鬼臉，接著說明自己的立場當作回應韓辦，「你離開好不好！很噁心欸！你的粉絲先管好再來吧！」簡短的回應後，鍾明軒回到這支影片的主題，繼續做自己。