蘇格蘭威士忌尬東方青花瓷！百齡罈X范特西「地表最威」聯名誕生　歲末狂歡就靠它

▲年末慶祝派對開始，快拿著限量的「Ballantine’s X PHANTACi 百齡罈17年限定款」跑趴，當個有品味的紳士吧。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

想要開啟最潮派對新話題嗎？跟著范特西走準沒錯。周杰倫旗下潮牌「 PHANTACi范特西 」和百齡罈跨界潮流合作，推出限量搶購的「Ballantine’s X PHANTACi 百齡罈17年限定款」，以范特西獨有「鯊魚圖騰」的潮流感融合百齡罈17年蘇格蘭威士忌的沈穩，推出青花瓷外盒裝的潮流威士忌。在2019年要結束的這刻，跟朋友拿出來品酩，除了犒賞一年來的辛勞外，也看看當百年威士忌撞上超威潮流品牌，能激盪出怎樣的「威道」吧。





▲不管是獨自品酩，或是三五好友暢飲，有了這一瓶就是潮流的象徵。



這次百齡罈攜手周杰倫旗下潮牌「PHANTACi范特西」，以青花瓷作為設計概念，再以品牌特有元素「鯊魚迷彩」當成青花，將酒盒當作白瓷作畫，四面都騰上圖案，徹底將范特西品牌獨特意念灌入，最後再刻上鮮紅的「范特西」印章落款其上，打造出強烈中西潮流衝擊，顛覆傳統威士忌沈穩的形象，開啟跨界聯名無限想像。入手的時候不妨閉上眼睛，搭配周杰倫名曲「青花瓷」一起享用，當「天青色等煙雨，而我在等你」的旋律緩緩響起，再配上17年蘇格蘭威士忌的香氣，會不自覺得想說聲，「哎呦不錯，這個威喔！」。





▲外包裝以周杰倫名曲「青花瓷」為設計理念，搭配范特西特色「鯊魚迷彩」，勾勒出誘人顏色。





▲限量聯名T shirt只在指定通路，以限量三入聯名限定版 + 潮T組合販售，擁有潮流就靠這一瓶！

從2010年起，七度榮獲《威士忌聖經 WHISKY BIBLE》年度最佳調和式威士忌評比至高評分97.5分的「百齡罈17年蘇格蘭威士忌」，威士忌教父Jim Murray初嚐就讚賞表示，自己每年要喝超過1250種不同類型的威士忌，但百齡罈17年蘇格蘭威士忌仍屹立不搖，具有生命力、層次的威士忌能輕易打動味蕾，他大讚 「像是一件藝術品」、「最完美的威士忌！」、「無與倫比！」。

而談到蘇格蘭17年威士忌的口感，初開瓶就撲鼻而來馥郁、深邃的煙燻蜂蜜味再帶點微微的蘋果、鳳梨香，喝起來溫和圓潤中蘊含著淡淡桂皮、巧克力、蜂蜜以及麥芽清香，口感滑潤甜美，留下的餘味是成熟的香草以及煙燻香。就像周杰倫對音樂一直以來的堅持，旗下品牌范特西想要傳達的精神就是「Never give up」，只有不放棄，才能創造潮流；當遇上堅持「忠於真我，勇於卓越」的百齡罈時，激盪出的火花令人為之驚艷。

此外，百齡罈還展開潮流跨界合作，找來范特西品牌總監RIC、SBL明星前鋒簡浩，打造全新概念影片，以極簡場景，節奏強烈、輕快的音樂開場，讓兩人拋出屬於自己領域的象徵「籃球以及潮帽」，拋出舊有的框架，接著換上「Ballantine’s x PHANTACi」聯名設計限量潮T，拿著全新包裝的百齡罈17年蘇格蘭威士忌，乾杯後把威士忌一飲而盡，透過不斷跳剪的方式，象徵不斷的碰撞與結合，精彩的影片讓網友看了直呼，「很潮！從沒想過威士忌可以跟潮流結合」、「感覺不像在喝酒，像在欣賞一件藝術品」。現在就趁著歲末狂歡的時候捎上一瓶限量「Ballantine’s X PHANTACi 百齡罈17年限定款」，不管是在跨年的夜晚靜下心獨自品酩，或是聖誕夜跟三五好友一同暢飲，都是最潮流的首選。

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▼Ballantine’s PHANTACi聯名設計潮T以白T當作白瓷，搭配上大B圖騰LOGO，讓中西元素融合，激盪出全新潮流感。



▲百齡罈Feat SBL明星前鋒簡浩、潮牌范特西品牌總監RIC，首度打造潮牌跨界合作。（影片取自Youtube，若遭移除請見諒。）

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