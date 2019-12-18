捷克論壇G奶「JKF」女郎心情不好　浴室點燃瓦斯引氣爆「炸全身」

▲女模點燃瓦斯引發氣爆，現場滿目瘡痍。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名擁有G罩杯的妙齡展場Show girl，18日上午10點多在家中浴室㸃燃瓦斯瓶發生氣爆，全身有40%的二度燒傷，巨大聲響嚇壞附近居民，急忙報案並協助送醫，她意識清楚，警方已連繫其家屬，將持續釐清案發原因。

▲23歲施女身材姣好，擁有G罩杯的傲人上圍，以下同。（圖／翻攝自施女臉書）

23歲施姓女模曾擔任過捷克論壇的「JKF女郎」，擁有修長美腿以及傲人上圍，曾因姣好身材與面孔被路人拍下，上傳「加藤軍路邊隨手拍」而爆紅，加入專業的模特拍攝團隊後，去年因受到攝影師的騷擾在臉書表達想輕生的念頭；18日上午又因不明原因點燃瓦斯，警消獲報到場後，見她全身燒傷痛苦哀號，趕緊灑水減緩狀況，並迅速將其送往新店慈濟醫院就醫。

據了解，女模間的競爭經常走向「極端」，除了拼命秀身材，還要定期進醫美診所「維修」，抽脂、整形、隆乳已是司空見慣，無非是為了要讓自己看起來美若天仙、與眾不同，但要維持這種看似永恆的美麗談何容易，巨大的壓力讓不少女模罹患憂鬱症，施女也是其中之一，必須長期透過藥物控制。

女模經常在臉書等社群放上性感養眼的照片，還要時不時PO文討拍或是裝可愛，自然是為了維持人氣，抓住網友目光；當女模有了一部好的拍攝作品走紅後，就要不斷去想攝影新梗、新主題，風格通常會越來越腥羶色，以重口味留住粉絲，但這樣的事業卻無法維持太久，隨時可能被新人取代；看起來光鮮亮麗的背後，是無數的手術、被取代的壓力、輕生的念頭…令人不勝唏噓。

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