地表最強孕婦「挺4月肚助選」　手拿馬桶刷狂揮：這個經濟又實惠！

▲地表最強孕婦（右）挺4月肚助選。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市區域立委18日上午舉行號次抽籤，早上九點不到，已形成藍綠聲勢大車拼，而隨著登記時間接近，各黨派支持者也浩浩蕩蕩到場；立委候選人李建輝的服務團隊打扮成美少女戰隊，其中有助選員是挺著大肚子加入助選行列，拿著馬桶刷、掃把大聲地敲擊鍋子，硬是要把藍綠兩軍的氣勢給比了下去。

藝人安定亞回高雄以本名李建輝參選立委，18日上午以一身「義賊」的裝扮進場，服務團隊則是手上拿著馬桶刷和掃把大聲敲擊鍋子，激動大喊：「李建輝，凍蒜！」，人數雖然不敵藍綠，但是聲音氣勢卻沒輸，帶頭大喊凍蒜的2名助選員，面對媒體的鏡頭，似乎是亂了陣腳，口號和速度相當不一致，兩人喊完一遍之後，看到媒體拍攝，竟在鏡頭前趕快討論「等下喊什麼」，模樣相當搞笑。

▲地表最強孕婦呱呱（右2）挺4月肚助選。（圖／記者吳奕靖攝）

28歲的呱呱看不慣藍綠亂象，選擇投入李建輝的服務團隊助選，她表示：「這一身打扮就是要代替月亮懲罰很多壞人，因為經費不夠，帶了掃把、刷子、鍋子等工具，刷子代表洗刷汙垢、髒汙，掃把就是掃除髒東西，以經濟又實惠的方式來幫忙助選。」

反觀藍綠「有明確的競選口號」，兩人無俚頭的競選方式，反而吸引大家目光，就在接受媒體訪問後，呱呱向記者透露，「別看我大肚子，我是很有戰鬥力的！」，在場媒體則是大讚：「原來是地表最強孕婦」！

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