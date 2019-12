業餘考古家遛狗意外驚喜　海灘上發現6500萬年前魚龍化石

▲英國男子在海灘遛狗時意外發現6500萬年前的魚龍化石。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

記者康心禹/綜合報導

英國54歲業餘考古家喬恩·戈菲爾(Jon Gopsill)在薩默塞特郡斯的托爾福德(Stolford, Somerset)海灘遛狗時,意外發現6500萬年前的魚龍化石。一開始是他的兩隻狗狗「帕比」(Poppy)跟「山姆」(Sam)玩耍時嗅到了骨頭的味道,他走近一看發現是一塊約5英呎(約1.5公尺)長的化石,判斷可能是侏羅紀的史前時代海豚類生物「魚龍」(Ichthyosaurs)。

魚龍是一種外形類似魚類和海豚的大型海生爬行動物,牠們生活在中生代的大多數時期,最早出現於約2.5億年前,比恐龍稍微早一點(2.3億年前),約9000萬年前消失,比恐龍滅絕早約2500萬年。

這種生物身長多在2至4公尺之間,有些品種的體型較小,有些體長可達20多公尺,目前已知的最大魚龍,估計體長約為21公尺。牠們的頭部像海豚,擁有長口鼻部,口鼻部佈滿牙齒,科學家估計魚龍的遊速可以達到每小時40公里。

自然歷史博物館地球科學系策展人邁克·戴(Mike Day)博士證實,從背部獨特的「峰肉」(hunch)和沒有骨盆帶這兩點看,這個化石是魚龍的可能性非常大,但僅憑照片無法辨識是哪一種魚龍。

這不是第一次發現魚龍化石,有科學在2018年發現迄今為止最大海生爬行動物的化石,一具體長約在20到26公尺的魚龍,地點同樣是在英國的薩默塞特。

Dog walker discovers a 65 million-year-old 'ichthyosaur' skeleton on a beach in Somerset after his pets sniffed it out when it was left exposed by recent storms

Daily Mail @DailyMailUKhttps://t.co/aBOn7TKJVM