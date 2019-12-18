YouTube Music專屬播放清單登場　三大功能陸續開放

▲YouTube Music的專屬播放清單三大功能將陸續開放給台灣使用者。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

你開始使用YouTube最新推出的音樂串流服務YouTube Music了嗎？Google今（18）日宣布，即日起，全新「Discover Mix」、「New Release Mix」、「你的合輯」功能將陸續開放給台灣使用者，讓你隨時掌握最新發行單曲，並根據使用者喜好推薦更多表 演者與音樂作品。YouTube Music會依照收聽習慣，持續更新推薦內容，以便持續為使用者打造專屬的音樂體驗。

Discover Mix：這個功能是介紹使用者從未接觸過的演出者，以及從使用者熟悉的演出者當中，找出鮮為人知的音樂內容，Discover Mix合輯每週都會推薦50首歌曲，幫助使用者拓展音樂視野。



New Release Mix：這個合輯所收集的新發行專輯，除了來自使用者喜歡的歌手，也包含系統認為使用者可能會喜歡的其他歌手。這個合輯每週都會更新，以確保使用者可以收到最新、即時的音樂作品。

你的合輯：當使用者不想費心思考要播什麼歌曲，只是單純想聽喜歡的音樂時，「你的合輯」就會是個理想的播放清單。這份合輯除了包含使用者喜愛的歌手以及歌曲，也會加入一些使用者從未聽過、但系統推測使用者可能會喜歡的歌手。這個合輯會定期更新，因此會持續有新的音樂出現。

Google認為，當使用者越常在YouTube Music收聽音樂，或是對更多歌曲按下「喜歡」按鈕，合輯的效果也會越好。剛加入YouTube Music的使用者也不用擔心，系統會根據使用者在一開始設定時所選擇的幾位演出者，或在使用者聽完幾首歌之後，開始提供個人化體驗。