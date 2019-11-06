YouTube Music在台登場　訂閱Premium可免費試用3個月

▲YouTube Music在台登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

YouTube今（6）日宣布YouTube Music免費音樂串流服務在台上線，並順勢推出YouTube Music Premium和YouTube Premium付費會員服務。YouTube Music Premium與YouTube Premium的訂閱方案分別為每月新台幣149元起與179元起，另有家庭方案以及即將推出的學生方案供選擇。11月26日晚間11點59分前訂閱YouTube Music Premium、YouTube Premium個人方案可享有免費試用 3 個月的特別優惠。

Google指出，台灣是華語音樂的重鎮，對台灣的音樂創作者、表演者以及愛好者而言，YouTube是推廣這些精采內容的重要平台，而且YouTube上的音樂內容也一直深受台灣使用者喜愛。

官方認為，YouTube Music是專為音樂愛好者所打造的免費音樂串流服務，不僅提供官方專輯、單曲、混音、現場演出、翻唱、演出者電台等分類項目，以及唯有在YouTube才能找到的豐富音樂內容。使用者更可藉由個人化推薦與智慧搜尋等功能，讓好音樂更容易被找到。

YouTube Music擁有以下特色，不需付費即可體驗：

● 智慧搜尋功能：即使不知道歌曲名稱，使用者也能透過輸入像是「那首有欸嗚欸的歌叫什麼？」的搜尋指令找出想聽的音樂。此外使用者還能以詞搜曲，即便輸入的歌詞有誤也能順利找到想聽的歌曲。

●量身打造推薦內容：不論是在健身房運動，還是想在平日通勤時間轉換心情，YouTube Music應用程式都能根據使用者聽過的音樂、所在位置、以及正在進行的活動，動態調整主畫面顯示的推薦內容與播放清單。使用者對歌曲按下喜歡或收聽的數量越多，YouTube Music所推薦的內容就能越來越貼近喜好。

● 來自全球以及本地豐富多元的播放清單：提供涵蓋各種音樂類型、情境或活動的播放清單，例如：使用者可在「綜合新歌推薦」中探索新音樂，或到「台灣嘻哈音樂」提振精神。此外，使用者也可將喜歡的播放清單儲存至「媒體庫」，或製作個人播放清單。

● 發燒影片播放清單：在「發燒影片播放清單」分頁中，使用者可盡情欣賞新上架的熱門音樂影片，隨時走在音樂潮流最前線。

使用者可在網頁版、4.4 以上作業系統版本的 Android 裝置，以及 iOS 7 作業系統版本以上的裝置使用 YouTube Music 享受上述免費服務，或付費YouTube Music Premium與YouTube Premium享受無廣告、下載內容、背景播放，以及播放時可一鍵切換音樂或影片模式的進階功能。其中YouTube Premium即包含 YouTube與YouTube Music兩個平台的付費會員資格。

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