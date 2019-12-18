雲端最前線／蓋牌效應鈍化？韓不再破底、蔡已觸頂？

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距離大選投票日愈來愈近，多數民調顯示，國民黨無論在總統、政黨、區域立委選舉支持度都明顯落後民進黨，副總統候選人張善政受訪時不願回應，只強調自從總統候選人韓國瑜把民調「蓋牌」之後，韓陣營就已經不花心思注意民調，「所以不用再去回應」，是避而不談還是另有選戰策略？《雲端最前線》18日邀請高雄市議員邱于軒、民進黨立委參選人謝佩芬、郭台銘辦公室副發言人吳怡萱、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨副總統後候選人張善政出席律師顧問團誓師大會。（圖／記者林敬旻攝）

2020大選郭台銘棄國民黨，選擇跟民眾黨、親民黨合作，但未來政治動態還是引人關注，17日被問到會不會幫忙改造國民黨，郭台銘以雞蛋比喻，「一定要置之死地於後生」，至於會不會回黨參選黨主席？則賣了關子強調1/11選後再談，但勢必牽動政壇各界佈局。

國民黨主席吳敦義去年九合一大選，才暗諷總統府祕書長陳菊是「肥滋滋大母豬」，挨轟是歧視女性、出面道歉，17日又批評總統蔡英文「衰尾查某」，引發譁然，但國民黨前主席洪秀柱則力挺，表示「這個總統真的很衰尾，造句改一下就不會有爭議了」，藍營失言爭議不斷，再讓對手撿到槍，恐怕對選情又是雪上加霜。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。