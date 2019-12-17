陳師孟約談馬洩密案法官　藍委批「毀憲亂政」：違反監委應有職權

記者袁茵／台北報導

馬英九洩密案經多次審理判決無罪，監委陳師孟質疑法官濫用「自由心證」要求調查，監察院將於2020年1月16日約談北院法官唐玥。對此，立法院國民黨團17日召開記者會，痛批陳師孟將監察委員職權的行使，當成個人意識型態的一場表演，要求總統蔡英文與民進黨對外表態，說清楚讓陳師孟這樣的人擔任監委，是守護中華民國憲政的做法嗎？還是用來整肅異己的工具，完全不在乎「毀憲亂政」的後果？

藍委王育敏抨擊，陳師孟的做法，公然違反司法核心審判事項，監察權嚴重侵犯司法權，侵害五權分立精神，根本是「毀憲亂政」的作為，陳師孟是由蔡英文提名，民進黨立委在立法院全數投票護航，卻對其不當言行三緘其口。

王育敏痛批，檢視陳師孟在擔任監委期間的作為，只能用「荒腔走板」形容，由於他的立場鮮明，專辦曾審判過前總統陳水扁案的司法人員，現在又要約詢判決馬英九無罪的法官，不顧《監察委員職權行使法》中，要求超出黨派、公正無私的要求和精神，一再侵犯司法獨立精神。

王育敏表示，相當遺憾到目前為止，民進黨上下沒有一個人敢站出，指責陳師孟不恰當的行為，更不見當初提名他的蔡英文，對其「毀憲亂政」的作法給予譴責，難不成蔡英文當初提名陳師孟的目的，就是為了整肅異己嗎？陳師孟已經不適任擔任監察委員，國民黨團呼籲蔡英文與民進黨中央面對「毀憲亂政」的陳師孟，應該對外說清楚立場。

藍委陳宜民砲轟陳師孟，調查判馬英九無罪的法官「是否有濫用心證」的情形，其行徑明顯干預司法，極為失格與不恰當。他諷刺，陳師孟以個人對政黨的好惡，完全不尊重司法獨立審判精神，這可從他把監委2字，在臉書粉專上寫成「尖尾」，戲謔監察委員職務，可見其偏執的心態。陳師孟屢次假藉監察權侵犯司法權，特定擇案辦理案件，將個人好惡凌駕其上，要如何要求他去尊重司法？

藍委童惠珍呼籲陳師孟與英派監察委員，不要再無恥秀下限，拿開意識形態的髒手，別一再企圖干預司法獨立，破壞中華民國五權分立的憲法體制，侵害司法權。





▲國民黨團召開「陳師孟又來了！干預司法沒完沒了！」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）