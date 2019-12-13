三星A系列再添生力軍　Galaxy A71、A51亮相

▲Galaxy A71、Galaxy A51規格。（圖／三星電子提供）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子今（13）日宣布，Galaxy A系列即將再添生力軍Galaxy A71與Galaxy A51。此二款手機的核心設計理念，旨在為消費者帶來創新與令人驚艷的行動體驗，搭配一系列進化功能，如滿足消費者忙碌生活型態的超長續航力電池，更智慧的相機以協助用戶隨手捕捉眼前視界，以及讓視野一覽無遺的Infinity-O極限全螢幕。三星透露，Galaxy A51預計2020年1月初在台上市，而Galaxy A71上市計畫未定。

三星表示，Galaxy A71和Galaxy A51搭載四顆鏡頭，其配備的主鏡頭、123°超廣角、微距和景深鏡頭，並結合一系列智慧功能，以清晰的細節表現捕捉生活中的精彩每一刻。

Galaxy A71與Galaxy A51的主鏡頭，分別搭載6,400萬及4,800萬像素，帶來銳利鮮明的成像品質，不論白天或黑夜，都能有不錯的畫質表現，讓使用者隨手拍出一張張的攝影佳作。

其所搭載的「123度超廣角」鏡頭，具備等同於人眼視覺的視野，如遇適合使用的場景， 其「Intelligent Switch」功能會建議「Wide Shot」模式並自動開啟。「微距」鏡頭能近距離對焦極細微之處，進入肉眼難以窺見的微觀世界。「景深」鏡頭則能透過「景深即時預覽」功能，讓畫面主角更加突出。

此外，「Super Steady Video」錄影功能這次也加入了A71與A51當中，讓使用者以流暢、穩定的畫面，精彩記錄每一次的冒險之旅。不論是拍攝移動中的物體，或在移動中手持裝置自拍，Super Steady Video功能都能有效降低鏡頭晃動。即使正在跑步、健行，或與竉物展開激烈的追逐賽，都能借助此功能完美捕捉精彩瞬間。

此二款手機均搭載Super AMOLED設計的Infinity-O極限全螢幕。分別以6.7吋及6.5吋的螢幕，帶來超寬廣的沈浸式視覺體驗；而在電池容量方面，Galaxy A71和Galaxy A51分別配備4,500 mAh與4,000 mAh超大容量電池，為使用者帶來足以續航一整天的滿滿電量。另以25W和15W的快速充電功能，滿足消費者對智慧型手機的快速充電需求。