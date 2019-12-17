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韓國瑜回防高雄！內部藏隱憂　遭爆已無法挽回要避免被「雙殺」

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▲國民黨總統候選人韓國瑜出席工商界後援會成立大會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

2020總統大選剩下20多天，國民黨總統候選人韓國瑜的支持度持續探底，國會觀察基金會董事長姚立明17日在政論節目「前進新台灣」中揭露，韓國瑜最近「回防」高雄的原因，是該陣營內部認為「大勢已去」，避免被「雙殺」。

根據「聯合報」的民調顯示，有高達51％的民眾認為韓國瑜、張善政組合，亂開政策支票很嚴重，僅有1％認為民進黨的蔡英文、賴清德有亂開支票的狀況。對此，姚立明則分析，韓國瑜最近選戰策略回防高雄，背後主因是內部自認「大勢已去」。

姚立明指出，韓國瑜的選戰大將潘恒旭，擔任競辦創意總監，過去也是高雄市觀光局長，最近多次在臉書上分享韓國瑜的市政成績，聚焦在路平、空氣、水溝等議題；至於大選，則丟給朱立倫、周錫瑋等台北團隊。

姚立明說，韓國瑜自己的部隊留在高雄，就是要專心對付罷韓部隊，把力量集中在高雄，代表已經對大選放棄了，明知大選大勢已去，無法挽回，只好避免雙殺。

姚立明指出，攤開韓國瑜上週的行程，有5天都留在高雄，加上民調的結果，民意對他的市政不滿意度高達6成，討厭韓國瑜的也有6成，支持度僅2成上下，這是警訊讓他的內部不能掉以輕心。

在其他縣市的立委選情上，姚立明指出，韓國瑜只有「沾醬油」站台，但是高雄總統競選總部，卻替高雄黨籍立委全盤規劃，因此推測是在專心打罷免戰，因為高雄罷免民意已經來到五五波，團隊已經小心應戰。

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