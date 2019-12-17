法官判馬英九無罪遭監委約談　費鴻泰批：民進黨不滿就可以濫用司法？

▲立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者呂欣玫／台北報導

前總統馬英九洩密案經多次審理判決無罪，監委陳師孟質疑法官濫用「自由心證」要求調查，監察院將於2020年1月16日約談北院法官唐玥。對此，國民黨立委費鴻泰17日痛批，「民進黨可以這樣霸凌司法嗎？歷審無罪的案件，不合執政黨的心意，就可以把法官抓來約談嗎？」

費鴻泰表示，他一直對於民進黨提出的「中共代理人法」或是「反滲透法」充滿疑慮，不僅僅是因為民進黨所提出草案，本身就有許多違反程序或是違反法律原理原則的情況，「更可怕的是這類可以無限上綱的法律到了民進黨手上，不知道會怎麼迫害不同意見者，必然會造成綠色恐怖。」

費鴻泰指出，馬英九的洩密案，今年由高等法院更一審判決無罪定讞，但陳師孟竟然以「法官辦案濫用自由心證情形」為理由，要約談曾審理馬英九洩密案的台北地院唐玥法官。「請問民進黨可以這樣霸凌司法嗎？歷審無罪的案件，不合執政黨的心意，就可以把法官抓來約談嗎？

費鴻泰批評，民進黨政府用陳師孟這樣的人當監察委員，竟然敢用莫須有的理由約談法官，「民進黨政府可以這樣霸道嗎？可以這樣毀棄權力分立嗎？難道以後法官只要做出民進黨不滿意的判決，就要被當作犯人約談嗎？」呼籲選民唾棄這個霸道、製造綠色恐怖的政黨，用選票將民進黨下架。

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