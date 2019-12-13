「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100　以設計創意翻轉公部門美學

▲「每天來點台東」獲選台灣設計 Best100。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東縣政府成立設計中心1年多，以設計力、創意力展現翻轉「公部門美學」的表現，繼上個月獲得La Vie雜誌主辦的「台灣創意力100」10大創意場域首獎，12月再獲Shopping Design雜誌主辦的「Taiwan Design Best 100」肯定，13日舉行頒獎典禮，由縣饒慶鈴長親自代表台東縣政府領獎。

台東設計中心指出，《Shopping Design》自2012年開始「Taiwan Design Best 100」特別企劃，挖掘台灣不同領域的人事物，運用自己的力量，試著讓這個環境變得更好。2019年「Taiwan Design Best 100」以「設計力關鍵字」為題，透過不同領域人士的觀察與探討，從100組優秀的人事物及其實踐中，看見這片土地與環境的改變，並以「設計」之名，翻轉傳統「公部門美學」而獲獎。

饒慶鈴表示：「台東縣政府是第1個成立設計中心的地方政府，將設計力、創意力投注於縣政治理的各個面向，就是要讓更多人看見比以前更好的台東！」因為台東本就擁有傲視它地的人文和自然條件，但美好的事物需要經過有效溝通，才能讓更多人知道，因此設計中心集結台灣優秀設計師及設計團隊，透過小至LOGO、官網，大至展覽、捷運大廣告等，經由各種企劃設計，讓「每天來點台東」，使更多人看見台東的美好。

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