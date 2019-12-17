債留子孫爛文化非誰的錯　柯文哲轟陳菊：太明顯、太過分

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來再度對總統府祕書長陳菊開砲，質疑其舉債爭議，近來民調漸有起色，已與蔡英文黃金交叉。對於有民進黨議員反擊，債務是歷任市長加起來，而非陳菊一人造成，柯文哲17日受訪表示，陳菊仍應說清楚任內債務增加多少、用去哪裡、自償性計畫等；他表示，債留子孫是很爛的文化，這文化也不是誰的錯，以前就是這個樣子，「只是在高雄太明顯、太過分，就這樣子而已啊」。

「講過很多遍，你們每天問，我就每天重複一遍」，面對綠營紛紛反擊幫陳菊護航，柯文哲說，這當事人自己出來說明就好了，自己也知道3000億元不是陳菊一個人造成的，「但妳的任內增加多少、用去哪裡、當時的自償性計畫、還債計畫怎麼寫、一年利息要多少、現在債務對高雄市症造成的影響是什麼，還有真正大家要面對的，這種債務恐怕最後要中央出來善後」。柯說，自己在當台北市長，知道債務利息知道會有什麼影響，這是高雄市政要很誠實面對的問題。

至於連日批陳菊似乎收到成效，和蔡英文的聲量近來呈現黃金交叉？柯文哲說，其實不管怎麼樣，你沒有參加總統大選那都是一日行情，「我也是做大數據的，其實韓國瑜最高，蔡英文第二，我是第三，有時候掉到後面去，有時候吳斯懷就在我前面」。

柯文哲表示，要誠實的說，中央與地方財政劃支法不是不能修，但大家要講清楚、規則定好，「台灣終究要邁向法治國家，財政劃分不能說不公平就不遵守規則，法律不對就要修，不是法律不對大家就不遵守，最後就會出問題」。

柯文哲指出，高雄負債這麼多，預算執行就會被限縮，因為錢就這麼多，你還要繳這麼多利息，所以很多事情恐怕最後是中央政府出來看怎麼解決問題。

至於是否要陳菊出來道歉？柯文哲說，這不是道不道歉問題，過去政治文化就這樣子，反正就拼命舉債、討好大眾，一下任就拍拍屁股就走了，問題是那問題沒有解決，「債留子孫是很爛的文化，這文化也不是誰的錯，以前就是這個樣子，只是在高雄太明顯、太過分，就這樣子而已啊」。



▲台北市長柯文哲、台北雙星股份有限公司許崑泰董事長出席台北雙子星C1/D1土地開發案簽約典禮。（圖／記者湯興漢攝）