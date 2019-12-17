聲量和蔡英文黃金交叉　柯文哲：那都一日行情

▲台北雙子星C1/D1土地開發案簽約典禮，右起台北市長柯文哲、交通部長林佳龍、 台北雙星股份有限公司許崑泰董事長出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲近來批總統府祕書長陳菊收到成效，和蔡英文的聲量黃金交叉。但柯文哲坦言，沒有參加總統大選那都是一日行情，「我也是做大數據的，其實韓國瑜最高，蔡英文第二，我是第三，有時候掉到後面去，有時候吳斯懷就在我前面」。

媒體問到會不會後悔沒有選總統、沒有母雞選得辛苦？柯文哲說，我們還是一個有信念的人，台灣目前的狀況不是換一個總統就可以解決，更重要是整個國家的政治文化、文官制度，這種基本結構要改善，「不然我們已經換了三個總統，問題是台灣也沒有變好啊」。

柯文哲說，台北市長的聲量已經夠高了，「我們只是看到不對的地方提出來，但是也不要因為說什麼選舉語言就蓋掉」；柯說，就像六都怎麼會是對的？膝蓋想也知道一定不對，台灣國土規劃就是有問題，「問題是有問題的東西怎麼會在台灣出現？這才是我們在檢討的」。

「高雄的負債只有高雄嗎？苗栗早就破產了？彰化岌岌可危」，柯文哲說，財政不可以這樣子搞，法律應該是對守法的人有好處，「我們都很認真在遵守財政紀律，我要是不遵守財政紀律，我就開始發重陽敬老金，才8億而已，我何必去節省那8億？我發一發我民調也可以很高，但不可以這樣子搞」。

柯文哲強調，不可以債留子孫，這是國家長遠問題，牽涉到政治文化，要誠實面對。柯建議總統蔡英文，乾脆叫陳菊出來說明，反正該面對的還是要面對，「不能說選舉語言就躲起來，拜託，妳小英要用這個人就要處理」。

