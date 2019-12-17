三重男「吃安眠藥+無照開車上路」！騎士遭撞飛全身傷慘死　他判刑4年

▲機車被撞得面目全非。（圖／資料照，下同）

記者林昱萱／新北報導

一名唐姓男子日前服用過安眠藥後，竟然無照駕車上路，之後又疑似因為轉彎時失控，撞上機車騎士莊男，導致對方當場重傷，經送醫搶救後仍是不幸傷重不治。對此，新北地院依犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判他4年徒刑。

這起事件發生於2018年8月19日凌晨，事發當時唐男服用安眠藥之後，又無照開車上路，在行經新北市三重區三德街集勇街路口時，疑似高速過彎失控，撞上莊男騎乘的機車，接著又撞上停在路邊的小貨車才停下，莊男遭撞後，連人帶車彈飛進公園花圃內，當場失去生命跡象。

莊男因巨大的撞擊力道，導致全身性多重創傷、骨盆骨折、右側氣胸與雙側血胸、雙側肋骨多處骨折、右上肢與右下肢開放性骨折、第二腰椎爆裂性骨折等傷害，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。

對此，法官認為，唐男明知服用安眠藥後駕車對一般往來之公眾具有高度危險性，竟漠視他人生命、身體之安危，於服用安眠藥後心存僥倖，導致被害人枉送寶貴生命，造成被害人家屬蒙受痛失親人難以抹滅之創痕傷痛，且至今未與對方家屬達成和解，惟考量他犯後坦承犯行，因此依法判他4年徒刑。

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