　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生夢想麵包圓夢上架小七！第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼學生夢想麵包圓夢上架小七　第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐！（圖／統一麵包提供）

▲入選第二屆統一烘焙盃之12強參賽隊伍。

圖、文／統一麵包提供

台灣烘焙軟實力不容小覷，統一集團為了培育更多烘焙人才，鼓勵新生代學子們展現創新的烘焙作品，舉辦《統一烘焙盃校際烘焙大賽》號召學生共同參賽展現創意。邁向第二屆的《統一烘焙盃校際烘焙大賽》已成為大專院校學生關注的指標性烘焙競賽，主辦單位除了祭出iCash儲值金新台幣20萬元外，評審團大獎的隊伍更有機會獲得於7-ELEVEN上架銷售機會，給這些富有烘焙熱情的莘莘學子們一個夢想成真的舞台，而更令學生期待的是，若每月有機會達到銷售標準更能共享長達180天的分潤。

▲▼學生夢想麵包圓夢上架小七　第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐！（圖／統一麵包提供）

請繼續往下閱讀...

▲入選隊伍－南臺科技大學學生。

▲▼學生夢想麵包圓夢上架小七　第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐！（圖／統一麵包提供）

▲入選隊伍－弘光科技大學學生。

延續第一屆得獎作品-紫薯QQ，在紫薯菠蘿皮下包裹紫薯餡及麻糬QQ的創新風味，上架7-ELEVEN後即引起網路話題討論，也帶動了學生們對於《統一烘焙盃校際烘焙大賽》的關注，讓第二屆賽事在9月開跑後即引起廣大迴響，激起學生們的創業圓夢熱情，第一屆計30所學校參賽報名，第二屆則吸引了50所學校，相較前一年成長66%，比賽競爭激烈，盛況空前。

▲▼學生夢想麵包圓夢上架小七　第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐！（圖／統一麵包提供）

▲入選隊伍－中臺科技大學學生。

第二屆《統一烘焙盃校際烘焙大賽》12強已於11月25日公佈於統一烘焙盃校際烘焙大賽官網。 入選12強的優勝隊伍是來自全台灣橫跨七縣市的烘焙精英，他們具創意又讓人驚艷的優秀作品，讓身為烘焙界前輩的專業評審們留下了深刻的印象，在長達15天的評選過程，高達上百組參賽作品中雀屏獲選「校際12強」取得進入決賽的資格。

▲▼學生夢想麵包圓夢上架小七　第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐！（圖／統一麵包提供）

▲入選隊伍－國立海洋大學學生。

這是一場專屬於學生們的烘焙競賽，更是一個讓學生作品能在7-ELEVEN被看見及銷售的機會。入選第二屆12強的隊伍將於2020年1月5日進行實戰總決賽，並會獲得全台專屬自己的客製化iCash卡。除此之外，當天評選出來兩組榮獲「評審團大獎」的隊伍，就有機會與統一麵包專業的研發及生產團隊共同討論將產品量產、上架的事宜，將產品在7-ELEVEN上架讓夢想實現！

ET快訊
中職／洪一中接掌富邦兵符　開創新悍將時代
全校裝冷氣…每位家長「要繳2.4萬」！她收到調查單氣炸
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「統一烘焙盃」助圓夢！學生麵包小七熱賣　賺進逾14萬分潤獎金

學生夢想麵包小七販售　不為人知的背後故事

學生得獎麵包躍上小七貨架　成功圓夢「口袋麥克麥克」勇奪首波分潤金

學生麵包前進小七　校園創意全台門市熱賣中！

小7卡士達麵包新品上市　助攻統一烘焙營收上看60億

統一烘焙盃校際烘焙大賽　弘光科大/經國學院奪獎！

《統一烘焙盃校際烘焙大賽》全國12強出爐　3月決戰圓夢小七

首創「銷售分潤」烘焙大賽　學生麵包能上小七貨架

高雄Uber Eats驚見「市長墅民套餐」！　割草社團：點好點滿

【廣編】貝立德攜手中年網紅沈玉琳　進軍網路節目「玩命街頭」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

楊丞琳「人生第一次」李榮浩家過年　負責把菜吃光「他媽媽人很好！」

大鈔沒得找！外送員勸「可退餐」 　女客整碗麻油雞甩他...還抓下體

爸爸駕堆高機「你先下車」後翻覆　7歲兒一旁全程目睹父慘被壓死

楊晨熙被男友人摸大腿不反抗？　大飛幫女友說話：她有！可能做得不明顯..

挑戰紐西蘭世界最大「峽谷盪鞦韆」 5秒自由落體下墜...閃現人生跑馬燈

高雄Uber Eats驚見「市長墅民套餐」！　割草社團：點好點滿

【廣編】貝立德攜手中年網紅沈玉琳　進軍網路節目「玩命街頭」

學生夢想麵包圓夢上架小七！第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐

戒除藥癮從減少傷害開始　露德成立中部首個非醫療治療單位

法律系哥落榜3年！遠距女友放生...他變一個人「每天到圖書館」超悲哀

逛好市多！媽讚「美國人的金爐」很美：可以燒很多　下秒糗翻求快走

Hello Kitty迷快朝聖！3米高大型扭蛋機　5大超萌展區讓你拍不停

全校裝冷氣…每位家長「要繳2.4萬」！　她收到調查單氣炸：根本獅子大開口

輔大AI發展中心正式揭牌！創始領域是「醫療」　與新光醫院簽產學合作

就是要你正！　成醫人工智慧推動【精準醫療】

換人內幕曝光！韓一路挨打+李佳芬想強化發言火力　王淺秋扛「夫人密令」上陣

【廣編】來自 LULU GUINNESS 聖誕典藏的溫暖驚喜

郭台銘戴國旗帽進白宮送川普　掛念台灣選舉喊話：郭柯宋王合必多利

山下智久合體「中韓大咖男神」拍寫真！　路透照曝光網讚：根本神仙組合

張智成推新專輯心情卻矛盾　焦慮喊：不想被看光！

等公車、坐捷運也可以辦貸款　華銀數位銀行新增10項功能

最佳捕手林承皓學投捕溝通　唯一國中生林盛恩奪鬥士獎　

他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」　影像曝光…網：杯杯森七七

快訊／大元控錢遭前經紀人吞掉「氣到吐血」　2天後卻出面道歉了！

網友看AV竟發現古董！　「揉胸人妻廚房不倫」摸到寶…清水健證實

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

更猛冷氣團台南以北12°C　最冷時間出爐

中部以北急凍10°C　一張圖看一周天氣

外送店家爆出走潮　熊貓回應了

濕鞋子一脫「腳底蒸蛋」驚世出爐

台中男默忍背痛！醫傻：椎間盤被細菌吃空

北北基宜防豪大雨　明晚下探10℃

買100萬儲蓄險綁6年　期滿卻只值103萬

買大杯最划算？星巴克加價15元成關鍵

士林夜市水果8杯1010元　網喊貴

桃園妹驚見GoShare被上鎖　業者報警了

正妹合照2猩猩遭「強吻狂揉胸」！

閨蜜遊韓帶空行李箱！下秒讓她崩潰

週末轉乾冷　週日低溫下探10度

尪提醒換室內拖！毒菇爆氣「這我娘家」

更多熱門

相關新聞

店員：要不要歡樂的？他買大冰拿糗炸

店員：要不要歡樂的？他買大冰拿糗炸

一名爸爸崩潰討拍，去超商買冰拿鐵來喝，店員卻詢問「要不要歡樂的？」原PO一聽興奮又雀躍，挑眉反問「有什麼差別嗎？」結果答案一出爐，秒讓他無地自容。非常入戲的網友則笑虧，「一大早也太歡樂了！」

BT21迷快看！超商集點必收超Q公仔馬克杯

BT21迷快看！超商集點必收超Q公仔馬克杯

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

水晶球超欠收！超商獨家系列新品報到

國際身障日見證有愛　身障園遊會熱鬧登場

國際身障日見證有愛　身障園遊會熱鬧登場

買飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單

買飯糰變千萬富翁！小7全家發票中獎名單

關鍵字：

統一麵包圓夢烘焙7-11小7

讀者迴響

發燒話題

謝和弦 反送中 高以翔 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

大義滅親！謝和弦老婆含淚檢舉吸毒

前一天帶美眉「開房過夜」…謝和弦吸毒遭老婆檢舉

謝和弦「帶妹開房」女主角疑是直播主

謝和弦頂16度寒風「霸氣脫光」 　開嗆：柯文哲沒LP

謝和弦呼麻後「痛罵老婆逼分手」！Keanna愛了7年罹憂鬱症

辜莞允被控偷拍「鮪魚」　裸露照神秘消失

歐陽妮妮「開臀趴地」全被PO上網

快訊／謝和弦帶妹開房過夜又吸毒　3萬元交保！

在不瘋狂7黑暗內幕！年收6000萬只給月薪6K

南華高中校長保謝和弦！阿扣笑回婚姻狀況

利菁「心流血了嗎」大飛認：我沒有心了！

冬天日本旅遊這樣穿　秒被當作觀光客

超合身旗袍！買家秀前凸後翹照　全網笑暈

周杰倫遭小巨蛋打槍爆氣怒譙阿信也按讚！

性侵女獸醫　4男奪槍射警全遭擊斃

更多

最夯影音

更多
林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」

林志玲哥哥代她現身靈堂　黑人、袁詠琳希望「Godfrey走的有意義」
三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

三寶妹「亂開車門」撞直行機車　下車先批圍巾...冷看倒地騎士

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

謝和弦老婆含淚「檢舉吸毒」　警按鈴她哭著開門：有人呼麻…

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

Hebe田馥甄跨年會在這裡！　不捨高以翔「珍惜每一個日常」

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

上健身房嬌羞式跑法、狂出怪聲 教練被他惡整...一見狀嚇到噴水

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面