學生夢想麵包圓夢上架小七！第二屆統一烘焙盃12強夢想出爐

▲入選第二屆統一烘焙盃之12強參賽隊伍。

圖、文／統一麵包提供

台灣烘焙軟實力不容小覷，統一集團為了培育更多烘焙人才，鼓勵新生代學子們展現創新的烘焙作品，舉辦《統一烘焙盃校際烘焙大賽》號召學生共同參賽展現創意。邁向第二屆的《統一烘焙盃校際烘焙大賽》已成為大專院校學生關注的指標性烘焙競賽，主辦單位除了祭出iCash儲值金新台幣20萬元外，評審團大獎的隊伍更有機會獲得於7-ELEVEN上架銷售機會，給這些富有烘焙熱情的莘莘學子們一個夢想成真的舞台，而更令學生期待的是，若每月有機會達到銷售標準更能共享長達180天的分潤。

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▲入選隊伍－南臺科技大學學生。

▲入選隊伍－弘光科技大學學生。

延續第一屆得獎作品-紫薯QQ，在紫薯菠蘿皮下包裹紫薯餡及麻糬QQ的創新風味，上架7-ELEVEN後即引起網路話題討論，也帶動了學生們對於《統一烘焙盃校際烘焙大賽》的關注，讓第二屆賽事在9月開跑後即引起廣大迴響，激起學生們的創業圓夢熱情，第一屆計30所學校參賽報名，第二屆則吸引了50所學校，相較前一年成長66%，比賽競爭激烈，盛況空前。

▲入選隊伍－中臺科技大學學生。

第二屆《統一烘焙盃校際烘焙大賽》12強已於11月25日公佈於統一烘焙盃校際烘焙大賽官網。 入選12強的優勝隊伍是來自全台灣橫跨七縣市的烘焙精英，他們具創意又讓人驚艷的優秀作品，讓身為烘焙界前輩的專業評審們留下了深刻的印象，在長達15天的評選過程，高達上百組參賽作品中雀屏獲選「校際12強」取得進入決賽的資格。

▲入選隊伍－國立海洋大學學生。

這是一場專屬於學生們的烘焙競賽，更是一個讓學生作品能在7-ELEVEN被看見及銷售的機會。入選第二屆12強的隊伍將於2020年1月5日進行實戰總決賽，並會獲得全台專屬自己的客製化iCash卡。除此之外，當天評選出來兩組榮獲「評審團大獎」的隊伍，就有機會與統一麵包專業的研發及生產團隊共同討論將產品量產、上架的事宜，將產品在7-ELEVEN上架讓夢想實現！