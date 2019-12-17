運安會曝「普悠瑪記憶卡設計缺失」⋯事故資料遺漏5分鐘

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者賴文萱攝）



記者李宜秦／台北報導

去年發生普悠瑪列車翻覆事故，國家運輸安全委員會8月宣布，將該案列為鐵道事故第三調查案，重啟調查。運安會主委楊宏智表示，明年3、4月將將發布事實資料，9月完成調查草案，另發現列車上的記憶卡（CF Card）有設計缺失，因此遺失約5分鐘的紀錄資料，列車上的散熱器表面卡滿稻草，也需再進一步釐清是否不正常。

普悠瑪事故至今已滿一年，運安會今日舉辦年終記者會，主委楊宏智表示，正在陸續檢視事故證據，預計明年3、4月可列出事故的事實資料，供大眾參考，9月則可完成調查草案。

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▲致哀！普悠瑪事故頭七日時，司機員掛黃絲帶，列車1650鳴笛。（圖／台鐵提供）

楊宏智表示，事故列車8節車廂的記憶卡均已解讀完畢，基本資料都可呈現，但解讀後發現記憶卡本身有設計缺失，導致資料遺漏約5分鐘，不過他強調，記憶卡設計缺失不代表與事故有關，只是調查資料有所遺失，但不會影響最終調查。

楊宏智指出，目前正在將列車上的記憶卡與影像、語音等資料同步中，才可呈現所有細節。他也表示，運安會從各處搜集證物，並一項一項進行檢視，包括目測與用機器檢測，目前發現散熱器上面卡滿稻草，可能「不正常」。

楊宏智解釋，就設計來講應考量到使用列車當地的環境，由於台灣與日本環境不同，是否導致散熱器卡滿稻草「不正常」，運安會將進一步檢視維修規範，確認日鐵是否確實說明，並提高維修頻率。

▲普悠瑪事故已滿一年。（圖／記者李宜秦攝）

運安會鐵道調查組長林沛達表示，現已檢視鐵道局相關證據，解讀相關證據資料，包括ATP、TCMS等，另外傾斜裝置紀錄器，包括TC和MC控制單位紀錄器，原本毀壞的部分也已成功解讀。

運安會專任委員李綱表示，運安會近期與宜蘭地檢署、地方法院、原告、被告律師、當事人等，到富康基地現場調查，並取得證物與殘骸，運安會會針對證物進行影像比對、3D車廂掃描、車輛模型建構等，以確認事實資料。

運安會指出，目前普悠瑪案有五大調查重點，包括確認列車車速、確認軌道狀況、主風泵散熱效能和電門傾斜等相關設計、人為因素及組織管理，以及普悠瑪號列車人機介面設計。