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重新上路！英相強生再提新法案　確保明年1月底「搞定脫歐」

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▲▼英國首相強生。（圖／路透）

▲英國首相強生。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國下議院改選後，首相強生（Boris Johnson）領導的保守黨如願拿下365席，其發言人表示，他們計畫在聖誕節前啟動脫歐程序，透過適當且合憲方式和下議院議長進行討論，「我們也會提交一份法案，確保能在1月底前搞定脫歐。」

《衛報》取得消息人士說法，目前新任議員正積極展開脫歐程序，尤其保守黨也不希望延後截至2020年底的過渡期（implementation period），希望能在1月底脫歐後，盡快與各方完成新的貿易協議。消息人士指出，「我們（保守黨）的宣言很清楚，我們不會延長過渡期，而新的脫歐協議也會從法律上，禁止政府同意任何延期。」

▲▼英國首相強生（中）與新科保守黨議員。（圖／路透）

▲強生（中）與新科保守黨議員。（圖／路透）

根據目前程序，脫歐協議通過後，英國將在2020年1月31日離開歐盟進入過渡期，這段時間英國會暫時留在關稅同盟和單一市場，直到2020年底。英國也必須在這段期間內和各國簽訂貿易協議，若未達成也可以在2020年7月1日前提出延長過渡期的要求。BBC認為，在過渡期還沒結束前，英國的政治、經濟狀態都還會有很大的變數。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）會在19日進行「御座致辭」（Queen's Speech），下議院也預計於24日復會。強生的發言人表示，政府會在20日向國會提交法案，希望透過適當且合憲方式和下議院議長進行討論，讓英國能夠順利脫歐，「這項法案會反映我們與歐盟所達成關於脫歐的協議內容。」法案主要希望將協議內的措辭定為法律。

保守黨在這次改選中拿下365席，比前一屆多了47席，也是自1987年以來的最佳成績，讓強生拿到下議院的絕對優勢。科賓（Jeremy Corbyn）帶領的工黨卻狂丟了59席，僅拿下203席，是工黨84年來的最差成績。

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