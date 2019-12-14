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保守黨大勝！30年來表現最佳　強生：讓分裂開始癒合…脫歐挑戰才正開始

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▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲強生帶領保守黨取得大勝。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國大選結束，誓言要「搞定脫歐」的首相強生（Boris Johnson），帶領保守黨狂拿365席，成為下議院絕對多數。開票結束後，強生表示，會用最快的速度和歐盟談妥協議，帶領英國在2020年1月底離開歐盟，「還未完成脫離歐盟，我們必須盡速找到結局，讓分裂開始癒合。」強生預計最快在16日進行小規模的內閣改組，據傳貿易大臣和北愛爾蘭事物大臣都在替換名單內。

保守黨在這次改選中拿下365席，比前一屆多了47席，也是自1987年以來的最佳成績，讓強生拿到下議院的絕對優勢。科賓（Jeremy Corbyn）帶領的工黨卻狂丟了59席，僅拿下203席，是工黨84年來的最差成績。科賓也在13日宣布，會對工黨的慘敗負起全責，不會參與競選下一屆的工黨領袖。

▲▼　英國大選,工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）稍早表示，他未來不會再帶領工黨拚大選。（圖／路透）

▲柯賓表示會對敗選負責。（圖／路透）

為了讓脫歐迅速推進，外傳強生最快在下周就會進行內閣的小規模改組，除了填補威爾斯首席大臣（Welsh Secretary）與環境大臣（environment minister）的空缺外，可能也會撤換下議院領袖莫格（Jacob Rees-Mogg）、貿易大臣特拉斯（Liz Truss）與北愛爾蘭事務大臣史密斯（Julian Smith）。

各界認為，工黨大獲全勝也代表著，英國選民已經做好離開歐盟的準備，並想迅速解決僵局。若依照程序，強生可能最快在下周就會推出新版的脫歐協議，並利用保守黨佔絕對多數的下議院，迅速通過協議，確保英國能在2020年1月31日離開歐盟。但1月底離開歐盟後，英國的挑戰才真正開始。

首先，英國必須退出關稅同盟和單一市場，和歐盟重新談妥新的貿易協議，且還要和27個歐盟成員國和歐洲議會達成一致意見。根據規定，這段過渡期的期限至2022年12月底為止，而依照保守黨的競選承諾，這個過渡期也不會延長，所有新的協議都要在這段時間內取得批准。

在此之前，歐盟從未和任何一個國家達成如此大規模且複雜的協議，更遑論光是脫歐協議就談了近3年半，要在2年內與歐盟各國談妥新的貿易協議。德國總理梅克爾（Angela Merkel）就表示，現在英國有絕對多數政黨，讓歐盟鬆了一口氣，但要在期限內完成新協議談判，會非常困難與複雜。

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