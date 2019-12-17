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比利時駐馬大使　在花蓮靜思精舍體驗修行生活

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▲▼現年58歲的比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾(Pascal H. Grégoire)，利用短暫的假期，專程到花蓮靜思精舍短期修行及體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

在花蓮靜思精舍的早課、志工早會及陶藝坊與志工寮房，有長達數天的時間，一直出現一位紳士型外國人的身影，他，是現年58歲的比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾(Pascal H. Grégoire)，他，特別利用短暫的假期，專程到花蓮靜思精舍短期修行及體驗農禪生活。

精通英文、法文、德文、荷蘭語，駐外國家包含菲律賓、英國、科索沃、阿富汗、馬來西亞，每到一個國家，帕斯卡爾都細細感受當地的人文風情。

一位走遍世界各地的外交大使，駐外國家歷經歐洲與亞洲，生平第一次來台灣就是到花蓮靜思精舍過年，而這個與慈濟結緣的因緣，緣於在馬來西亞接觸慈濟的感動。

請繼續往下閱讀...

帕斯卡爾2018年8月履新馬來西亞，認識當地慈濟志工陳志遠，2019年陳致遠邀約帕斯卡爾來台向證嚴法師拜年，體驗華人的農曆過年。這是帕斯卡爾第一次來台，他也主動表示要跟著靜思精舍法師作早課。

第一次作早課！儘管聽不懂中文、也不懂佛經，帕斯卡爾跟著法師們以感恩的心、用尊重的五體投地方式，在每一天新的開始用心反省，帕斯卡爾感到內心無比殊勝。當天證嚴法師講經內容剛好是提到要謙卑，原本就待人謙和有禮的帕斯卡爾自省：「原來我還是這麼的貢高我慢，自己應該要更謙卑。」帕斯卡爾那份真誠精進、正視自己的勇氣，也落實在與人的互動上，並且把學到的「感恩、尊重、愛」，落實在促進族群融和上。

▲▼現年58歲的比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾(Pascal H. Grégoire)，利用短暫的假期，專程到花蓮靜思精舍短期修行及體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

在多種族、多宗教的馬來西亞，2019年10月帕斯卡爾企劃一個馬來文化音樂會，合作人士中，有一位穆斯林的教授，當教授看完企劃案後表示很感動，願意一起克服多元文化的差異共同執行，當日在馬來西亞靜思堂的音樂會中，來自各宗教、種族的人士一起互動，現場溫馨。

2019年12月中，帕斯卡爾排出時間再次來台體驗靜思精舍日出而作、日落而息的生活，連續多日還未3點就起床準備作早課。帕斯卡爾指出，即使語言不通，也能夠感受到法師們每一天是如何將教法落實在精舍的每一個角落及生活上。

在陶藝坊學習製作瓷器，為了在陶土器皿寫上自己有感受的「善護」，帕斯卡爾事先一筆一劃描繪中文，等到滿意了才寫在器皿上。

▲▼現年58歲的比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾(Pascal H. Grégoire)，利用短暫的假期，專程到花蓮靜思精舍短期修行及體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼現年58歲的比利時駐馬來西亞大使帕斯卡爾(Pascal H. Grégoire)，利用短暫的假期，專程到花蓮靜思精舍短期修行及體驗農禪生活。（圖／慈濟基金會提供）

帕斯卡爾表示自己在製作過程中，體會到佛法的中道，尤其是在製作素胚時要不偏不倚，不能太少、也不能太過。

帕斯卡爾指出，如果每個人都能專注在自己的當下、各就各位，專注在自己的身口意上，善盡自己的本分事，善待每一個要成就的人事物，就可以促進一個祥和的社會。

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