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大馬聲樂家陳素瑄來獻唱　花蓮靜思堂舉辦「靜思語30」音樂會

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▲▼花蓮靜思堂12月14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　文／林佳予

「福從做中得歡喜，慧從善解得自在」、「一個人的快樂，不是因為擁有的多，而是因為計較得少」、「知足、感恩、善解、包容」，這三句靜思語您有受用過嗎？

這三句是靜思語30年，透過網路票選的前三名，花蓮靜思堂14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。

慈濟創辦人證嚴法師開示的慈悲法語，至今30年，已翻譯成22種語言文字傳布全球，成為深入人心的法髓。12月14日在花蓮靜思堂舉辦「靜思智慧語．好話三十年」音樂人文響宴，邀請了表演藝術家陳素瑄、歌手施易男與花蓮在地媒體、商家、學校、慈濟人共襄盛舉，特別贈送限量版靜思語給與會者。

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▼藝人施易男帶來二首曲目分享，與會者聽得如痴如醉，並走下舞台與民眾互動，氣氛熱鬧。

▲▼花蓮靜思堂12月14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。（圖／慈濟基金會提供）

配合靜思語三十，今年網路舉辦了最受用靜思語票選活動，14日音樂響宴上特別公布，總計1335人參加投票，從30句中選出第一名是「福從做中得歡喜，慧從善解得自在」、第二名是「一個人的快樂，不是因為擁有的多，而是因為計較得少」、第三名是「知足、感恩、善解、包容」、第四名是「看別人不順眼，是自己修養不夠」、第五名是「行善、行孝、不能等」。

馬來西亞聲樂家陳素瑄首度登上花蓮靜思堂講經堂演唱，悠美的歌聲，感動現場；施易男帶來二首曲目分享，與會者聽得如痴如醉，慈小學童則帶來「生氣是短暫的發瘋」劇場，提醒大家心平氣和面對生活，除此之外，開場四大志業與青年志工共同演繹，場面壯觀。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文分享靜思語慈善組織管理的影響力，「靜思語是拿來用的」他說，曾經有一次開主管會議時，證嚴法師請大家翻閱靜思語，想不到翻到「十戒」，結果證嚴法師問：「那一誡沒守好呢?」，他認真省思自我，深刻覺得靜思語真得是要身體力行。

▼慈濟慈善事業基金會執行長顏博文分享靜思語慈善組織管理的影響力，「靜思語是拿來用的」。

▲▼花蓮靜思堂12月14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。（圖／慈濟基金會提供）

更生日報社長謝立德分享靜思語對媒體的影響力，他表示，證嚴法師說「媒體扮演社會教化的重要角色」，而靜思語代表「智者之語、仁者之心、勇者無懼」；「智者之語」智慧人的口舌，重話輕說、「仁者之心」冷靜面對無常、「勇者無懼」佩服證嚴法師放下執著，展現堅強韌性，靜思語中的「包容，尊重多元」也顯示著媒體在社會上的角色。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮用靜思語「願要大，志要堅，氣要柔，心要細 」分享，更以郭漢崇醫師的故事為例，郭醫師來花蓮慈院後，受證嚴法師的感召，發願待20年，爾後待30年，之後聽了證嚴法師說「永遠」，他努力不懈今年更獲獎。

教育志業執行長王本榮用靜思語「四神湯：知足、感恩、善解、包容」分享，他說，靜思語不只外用還要內服。

▼慈濟醫院中醫師用音樂呈現太極拳八法，與靜思語的智慧人生環扣。

▲▼花蓮靜思堂12月14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟基金會指出，「靜思語」集結成冊，自出版以來廣受讀者喜愛，除了文句淺短、可隨機翻閱、隨緣受教之外，更重要的是文句不用深典、不重華詞，卻每每從細微處發真智見、於答問中抒大啟示，言簡意賅的佳句，能令法入心，獲得心靈的自在，開啟生命美善與希望的門窗，是一部摯切可行的生活辭典。

▼慈濟創辦人證嚴法師開示的慈悲法語，至今30年，已翻譯成22種語言文字傳布全球，成為深入人心的法髓。12月14日在花蓮靜思堂舉辦「靜思智慧語．好話三十年」音樂人文響宴，民眾翻閱限量版靜思語。

▲▼花蓮靜思堂12月14日舉辦「靜思語30」音樂會，共有來自花蓮地區藝文、醫護、教育、慈善、媒體及海外學生，共同感受這不一樣的人文體驗。（圖／慈濟基金會提供）

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