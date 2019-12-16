離奇！ 嘉義機車撞貨車　騎士雙腿骨折飛坐後車斗...老夫妻驚呼：怎撞的

記者翁伊森／嘉義報導

▲▼ 機車騎士撞上貨車後方彈飛上貨車車斗。（圖／讀者提供，下同）

嘉義市政府消防局16日10時14分受理民眾報案，新生路和忠孝路口前發生車禍急需救護車，立即派遣第二消防大隊後湖分隊救護車前往處理，現場機車騎士車禍，離奇撞飛落到貨車斗雙腿骨折，救護人員急送醫。

嘉義市新生路及忠孝路口，發生一件離奇的車禍案件。當救護人員抵達現場時，發現是一輛機車與小貨車發生車禍，機車嚴重損毀，車頭車殼破損灑滿一地，連椅墊都因巨大撞擊而掉落，機車與小貨車車禍後相距約十幾公尺，但55歲林姓男騎士卻飛坐在貨車後斗上等待救護，小貨車駕駛及乘客座一對老夫婦下車查看後，驚覺怎麼有人坐在他們的車斗，口中念著「阿這是怎麼撞的?」

機車騎士說，自己是因為前方汽車轉彎來不及煞車，所以撞到貨車後方後飛上去貨車車斗，但現場人員都在詢問這究竟是如何發生，騎士也痛的疾呼別問！警消人員先將他救下來，立即評估傷者生命徵象及傷勢。

傷者意識清楚、雙膝骨折變形，救護人員也緊急給予長背板、抽吸式護木、清洗傷口、包紮止血、保暖及心理支持等救護處置；隨後救護人員將傷者送往嘉義基督教醫院急診後續治療。相關肇事原因由警方調查中。



消防局呼籲，車輛路口轉彎或變換車道時應注意左右後視鏡有無來車，並提前打方向燈，警示後方來車減慢速度防止追撞，多一分注意就可減一分災禍，以確保行車安全。

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