　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

吳景欽／自動車肇事的民事賠償責任

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲CES 2018 自動駕駛汽車直擊：無所不在的智慧語音。（圖／記者洪聖壹攝）

▲在無人車上路實驗階段，若不幸肇事，因其不屬於商品，就得由製造者可藉由證明已盡防止義務來免除賠償的危險或嚴格責任。（圖／記者洪聖壹攝）

從2019年10月25日，經濟部開始受理無人載具的實驗申請，於申請通過後，即能進行類如自動車的試驗。如果實驗的場所是在封閉性的場域，自然不會有撞擊路人的問題。但自動車實驗不可能僅處於封閉測試，勢必得走入實際的交通道路，此時就得面臨肇事的法律責任。而因刑事究責，仍是以自然人為主體，至於公司或法人的責任，恐就得以民事究責為主要（關於刑事責任請參考筆者著：吳景欽／怪製造商或程式設計者？無人車肇事誰該負責）。

在自動駕駛車正式商業運轉後，若屬於人力可隨時監控與介入的科技等級，則關於民事究責，仍是以駕駛者為核心。至於車輛製造者，即可依據《消費者保護法》第7條第3項，商品製造人對於其產品瑕疵所造成的損害，亦負有無過失的連帶賠償責任，這與傳統的民事究責體系似無太大差別。

惟在完全以人力為駕駛的場合，若有發生事故，除非發現車輛本身的製造或設計瑕疵，大到難以為人力所排除，否則這些車輛瑕疵就可能被駕駛者的過失所完全中斷，致無法與死傷產生因果關係。相對來說，於人力僅處於監督的自動駕駛場合，由於所謂駕駛者，往往僅是處於監督且有可能在電腦無法反應狀況時，才會將掌控權交回給駕駛者，則在人力難以即時反應下，商品本身於製造或設計上的瑕疵，就很難被人為的疏失所阻斷。故於此種場合，商品製造者的無過失責任就較會被凸顯出來，致與駕駛者共同負責。

而在所謂無人車，即人力完全無法掌控車輛的場合，若發生致人於死傷的結果，就肯定得由製造者負起民事賠償責任。而在無人車已進入商業運轉的情況下，於肇事發生時，依據《消費者保護法》第7條，求償者只要能證明產品本身，有設計、生產、製造，甚或服務上的瑕疵，如未清楚標示危害身體、生命、財產等的標示或者緊急處理的方法，無論製造者有無違反注意或監督義務，都得負起賠償責任。

不過由於無人車的複雜性，於此時的究責對象，到底僅是針對最終製造出成品的公司，抑或包括主宰無人車靈魂的程式設計者，就有很大的解釋空間。又此等無過失責任，提起訴訟的原告，對於車輛瑕疵及因此與肇事結果的因果關係證明，在專業知識與資訊的不對等下，為了避免陷入舉證不能的窘境，除了得落實證據開示外，恐更得調整舉證責任的分配。

至於在實驗階段，因無人車並不屬於商品，故不可能適用《消費者保護法》的無過失責任，就得回到民法第191條之3，即製造者可藉由證明已盡防止義務來免除賠償的危險或嚴格責任。故於此種情況，舉證責任的適當調整與分配，恐更顯得重要。

好文推薦

吳景欽／限制出境是獨立處分或羈押的替代

吳景欽／自駕車撞死人，全都是AI的錯？

吳景欽／為免心證污染　該禁止陪審員上Google嗎

●吳景欽，真理大學法律系所副教授兼刑事法研究中心主任、法稅改革聯盟發起人及超徵還財於民公投提案領銜人。以上言論不代表本報立場。

法律雲推薦 免費公益講座，歡迎參加！
主辦單位：台灣法治暨政策研究基金會
時間、地點：12/28（六）14：30～16：30/國父紀念館B1演講廳
演講者：許惠祐（十方法律事務所主持律師、前國安局長）
講題：二十年目睹之兩岸狀況
ET快訊
自由的空氣能被尊重！波特王6聲明揭「解約關鍵」
最紅YouTuber宣布2020隱退　拍片嘆：我真的累了
日本遊毀了！旅行社「護照沒送機場」…她飆淚被勸：回家等聯絡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

金管會主委顧立雄示警　無人車發展將衝擊產險市場

「無人駕駛接駁車」現身羽田機場　最快2020啟用

人工智慧取代誰？運輸、製造、建築業被點名　台灣轉型剩10年

78%美國人不敢坐！　趙小蘭：應減輕對「自動車」的恐懼

CES 2018 自動駕駛汽車直擊：無所不在的智慧語音

吳景欽／自動車肇事的民事賠償責任

湯文章／定時赴警局報到就能防逃嗎

貪污司法官下台轉任律師繼續撈錢　律師法三讀修法杜絕

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

放心高飛　高以翔永遠在我們心中

高以翔告別式影片曝光！　2分鐘每個笑容都溫柔燦爛

P.O生氣了！《德魯納》OST旻浩沒聽過？　「You’re my destiny～」狂答錯...圭賢驚呆！

揪爸媽玩心臟病！瘋狂抓對方作弊 他伸小拇指壓牌...被老爸拳頭重擊

「鵝子」跟爸逛超市屁屁狂搖　遇粉絲親切回應：初次見面！

吳景欽／自動車肇事的民事賠償責任

湯文章／定時赴警局報到就能防逃嗎

貪污司法官下台轉任律師繼續撈錢　律師法三讀修法杜絕

區公所人員忙著講手機...他爆氣「為什麼刁難我」！跳進去把人拖走

淡妝也好仙！宋慧喬教你妝前「多一步」，肌膚秒開光

吉林走走／滑雪發燒友「口袋名單」NO.1　粉雪中體驗「極速衝浪」

王淺秋稱年輕人因「網路」棄韓國瑜　周玉蔻酸穿雲箭APP：韓粉沒網路喔？

聯發科5G晶片一顆上看120美元...股價帶量衝443.5元　創四年半新高

巨大喇叭狂播「馬叫聲」！奇男「嫌樓上童太吵」夜夜對準天花板...鄰居崩潰

台中招商大會登場　中市府：創750億元投資額、2萬個就業機會

電動機車創329km／h世界最速紀錄　前MotoGP車手挑戰「鹽原」衝刺

吳宗憲「高以翔是韓國人害的」韓網嗆爆　他沉痛：我們要代表作不是遺作！

屏東蘇清泉、林育先、傅建雄勇闖台南關廟　力挺洪秀柱

法律熱門新聞

律師法三讀修正　杜絕貪污司法官轉律師

吳景欽／自動車肇事的民事賠償

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

湯文章／定時赴警局報到可防逃？

《勞動事件法》將上路！勞資有感

許翔甯／太陽花國賠案思考國賠意義

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

給說法／你知道自己被限制出境嗎

虐死女童求輕判　女童母：打死狗嗎？

告訴6月期限　法界：過了就GG

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

雷皓明／精神賠償怎樣才告的成？

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

更多熱門

相關新聞

小燈泡命案更一審　預計大選前宣判

小燈泡命案更一審　預計大選前宣判

遭行政院長蘇貞昌點名「天地不容、死刑定讞該執行」的女童小燈泡命案，高等法院再度開庭審理，這次傳喚鑑定人、警大犯罪防治系教授沈勝昂交互詰問。沈勝昂鑑定認為，兇手王景玉病情嚴重，若出獄回家、沒人監控之下，可以預期會再出現失控。法院排定下次言詞辯論，倘順利辯結，本案將於大選前宣判。

湯文章／定時赴警局報到可防逃？

湯文章／定時赴警局報到可防逃？

律師法三讀修正　杜絕貪污司法官轉律師

律師法三讀修正　杜絕貪污司法官轉律師

逼3少年「清槍」212次判刑589年　定執行7年

逼3少年「清槍」212次判刑589年　定執行7年

澎湖女自撞路樹翻覆　4人幸脫困

澎湖女自撞路樹翻覆　4人幸脫困

關鍵字：

法律司改人權吳景欽自動車消費者保護法車禍無人車

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

連老婆都拋棄！律師預言謝和弦下場

波特王合體蔡英文遭解約！背後金主曝光

陳勢安6萬Rimowa行李箱被摔「凹成V字」崩潰！

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

高以翔金寶山「安厝儀式」圓滿結束

警待巡邏車　遭開槍射頭10次慘死

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

快訊／拍片合體蔡英文！波特王慘遭解約

謝和弦反擊嗆Keanna：五音不全的花瓶

淡水男大生煞車線斷了噴油　牽去機車行老闆驚曝內幕

女友沒說愛　泰男直播舉槍射爆頭

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

掉3顆粉肉球！她上完廁所洗洗塞回　後果超驚悚

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

更多

最夯影音

更多
在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才

在你後面！外送到目的地卻看無人影　客人「吊掛延長線」取餐他笑：太有才
癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

癌末總舖師重拾鍋鏟做7菜1湯 「醫院辦桌」圓夢隔天安詳辭世

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

陳建州范瑋琪哀戚離開高以翔告別式 曲艾玲淚崩：他永遠活在我們心中

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

糗了...韓國瑜彰化造勢授旗 「凍蒜」喊完硬生生斷2截噴飛

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

Selina愛上肚皮舞羞問：很丟臉嗎　阿中傳新戀情「我有幹譙他」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面