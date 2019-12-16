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後壁炸彈客太震撼！全國警首長視訊會議　全力維護候選人安全

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▲警政署通令全台警察首長提升戒備、力求選舉公平順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署長陳家欽通令全台警察首長提升戒備、力求選舉公平順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

距離總統副總統及全台立委選舉投開票日僅剩26天，警政署16日邀集全台各警察機關局長、副局長及分局長重要警職幹部734人召開專案視訊會議，要求加強候選人維安，並嚴查賄選、地下賭盤與境外資金等犯罪問題。警政署指出
全台警方同步查緝賭博、掃黑查獲694件1,389人、查扣賭資3,688萬7,069元、緝獲幫派犯罪組織38個、犯嫌327人。

▲警政署通令全台警察首長提升戒備、力求選舉公平順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署通令全台警察首長提升戒備、力求選舉公平順利進行。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署並針對台灣地下匯兌業者進行徹查，查獲45件160人、查扣不法犯罪所得1,340萬元、地下匯兌31.3億元。警政署強調，一定會全力防堵黑幫、境外勢力、資金介入本次選舉，以維護選舉公平。

另外因南市國民黨後壁區黨部於在12日遭人放置爆裂物，警政署陳署長獲報後，立即指示全國各警察機關提高警覺，加強各項維安措施，並對鐵路、航空、高鐵、捷運等重要運輸系統提高戒備，所幸該案在縣市霹靂小組及警政署維安特勤通力合作下順利偵破。

另外關於維護候選人安全部分，警政署已請各地警力對總統副總統候選人住居所及投宿處所、造勢與掃街拜票等活動，配合國安局全力執行安維勤務，並維護各立法委員候選人、競選處所及各項選舉活動之安全。

警政署表示，法定競選活動期間，各項競選活動場次遽增，將秉持依法行政、行政中立原則，嚴防衝突、糾紛，對於暴力行為，一定嚴正執法，不容任何人挑戰公權力，並呼籲社會大眾對於各項選舉活動應以和平、理性方式表達意見與訴求，支持警察機關執法立場，確保選舉任務圓滿達成。

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