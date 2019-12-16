退回台中捷運綠線延伸案　中市府：交通部卡住中台灣人的期待

▲捷運綠線延伸案遭退，中市府認為卡住中台灣的期待。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市捷運綠線預計明年完工通車，市政府有意將捷運延伸至彰化縣，日前將可行性評估送中央審查，交通部審查後以彰化市公所提出另一條路線「地方有不同意見」為由退件，台中市政府交通局長葉昭甫表示，交通部的做法違背行政常理，呼籲不要以政黨作為交通建設的審查標準，卡住中台灣的發展，悖離民眾期待。

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▲葉昭甫認為交通部作法有違行政常理。

交通局表示，台中捷運綠線延伸彰化案，2012年由台中市政府起案以來，8年期間歷經3任縣市首長的努力，交通部在今年5月召開會議審查「捷運綠線延伸線可行性研究報告」，當時審查委員考量延伸線機電系統相容難度較高以及運量預測等議題，請市府再詳實檢核與評估相關機電系統單價與規劃參數，市府於是在9月30日修正後再次提報交通部審議。

交通部13日召開委員會審查，主持會議的黃玉霖次長罕見的邀請非提案單位的彰化市公所列席，並接受彰化市長林世賢在會中突然提出東移新路線方案的作法，讓列席的台中市政府、彰化縣政府與部分審查委員均一陣錯愕，經過冗長的討論過程，黃玉霖裁定退回，請台中市政府、彰化縣政府及彰化市公所進一步協調整合後再報。

市府表示，彰化市公所罔顧與彰化縣政府9月的會議決議，在13日的審查會議中，逕自提出另外2條路線方案，這種倉促提出且未經嚴謹評估運量、工程、財務可行性的方案，會議主席竟也同意納入審查會議中討論，導致審查會議無法聚焦，更造成捷運綠線延伸計畫被退回。

葉昭甫表示，13日的審查會議很不尋常，交通部過去的審查均由提案單位出席說明，這次卻破例邀請了非提案的彰化市公所列席，審查過程中主席不斷詢問彰化市公所的意見，罔顧市府與縣府代表，令人不解。

交通部表示，林佳龍部長上任後積極並加速核定台中各項交通建設，盼中央地方合作努力，盡速改善台中都會區與周邊縣市的交通，也積極協助地方政府整合意見後提案，交通部將盡速審查。

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