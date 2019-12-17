法鬥走失闖警局討摸摸　暖男警「把屎把尿1個月」終遇失主

▲吳女在員警的幫助下尋回走失1個月的愛犬。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

就是那麼剛好！高雄1隻法國鬥牛犬「麻古」11月份走失，女飼主非常傷心，轉而向住家附近的鹽埕分局求助後，才發現愛犬早在日前就自己走進警局，當時值班的員警好心先將法鬥帶回安置，並上網登錄在動保處網站，沒想到失主竟然在1個月後上門求助，當天警局也上演了一場人口團員的戲碼。

據了解，「麻古」的主人吳女日前北上工作，愛犬則請託父母照顧，但11月中吳女的母親帶狗到鹽埕區玩耍，卻在建國路與興華街口走失，但又怕女兒傷心決定先瞞著，不過等到吳女一回家才知道愛犬走失近1個月，相當難過，吳女的父母只能死馬當活馬醫，詢問鹽埕分局是否有犬隻走失，沒想到「麻古」早被員警帶回家安置。

員警洪崇閔提到，11月21日值班時，「麻古」尾隨他進入警局，隨後就在1樓警備隊辦公室亂晃，詢問附近店家後皆表示沒有人愛犬走失，不過貿然放養在分局1樓又相當不適合，在掃描不到晶片下，才自行先帶回家照顧，並登錄在動保處網站中，希望麻古能早日回到主人身邊。

▲「麻古」走失1個月期間，全由警員洪崇閔悉心照顧。（圖／記者洪正達翻攝）

直到1個月後，吳女的父母來到分局詢問愛犬後，「麻古」終於回到主人身邊，吳女也相當感謝洪員的照料，讓愛犬不致在外流離失所。

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