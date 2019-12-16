「牙痛擦碘酒、喝感冒糖漿」！酒駕累犯鬼扯　法官秒打臉

▲工人酒駕逆向行駛被攔查，辯稱是「因為牙痛擦碘酒」。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

劉姓工人深夜於住家飲酒，隔日體內酒精未消退便開車上路，逆向行駛遭警方逮捕，審理過程辯稱自己沒有喝酒，是「因為牙痛擦碘酒」。台北地院審理時，不採信劉男說詞，認為他累犯還不知悔改，也不願主動坦承犯行，態度不佳，因此依公共危險罪判有期徒刑5個月，得易科罰金30萬元。全案可上訴。

判決書指出，劉男當時先在桃園住家喝酒後，隔天中午才開車行經台北市，因逆向行駛遭警方攔查，且測出酒精濃度達0.26，被檢察官依公共危險罪嫌起訴。

劉男辯稱，自己當天沒有喝酒，純粹是「因為牙痛擦碘酒」，且攔查當天受警方詢問是否已結束飲酒滿15分鐘，他只回答有在中午服過感冒糖漿，檢方偵訊、法院審理的過程中，劉男先是說自己牙痛擦碘酒，又說是因為喝感冒糖漿導致酒測值超標，前後說詞不一，此外碘酒本身為外科手術用品，不會擦在嘴巴內，顯示這些說法根本是劉男卸責之詞。

台北地院審理，認定劉男不僅接連犯下多起不能安全駕駛罪、過失傷害罪，且本案還酒駕逆向行駛危害道路安全，因此依公共危險罪判有期徒刑5個月，得易科罰金30萬元。全案可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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