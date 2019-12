捷星航空「出大招」不甩罷工　取消航班＋出售787彌補損失

▲捷星航空事隸屬於澳洲航空的子公司。(圖/捷星航空提供)

記者楊庭蒝/綜合報導

澳洲廉航捷星航空(Jetstar)近期面臨飛行員和地勤人員的勞資糾紛,官方在16日表示,由於罷工行動的因素,將取消1月份10%的國內線航班,以及出售3架波音787客機來彌補罷工期間的損失。根據統計,罷工行動與1月取消的航班損失約為2000萬澳元(約台幣4.1億元)到2500萬澳元(約台幣5.1億元)。

澳洲運輸工人工會(TWU)和澳洲機師工會(AFAP)先前為機師爭取權益,包括輪班間的休息時間必須超過12個小時,還有每年年薪要增加4%等要求,但捷星集團首席執行官加雷斯·埃文斯(Gareth Evans)表示,「這2個工會的要求與罷工行動的代價相當大,我們必須控制成本,否則將威脅到業務的長期可持續性。」

針對罷工行動,捷星航空會整合航班並將旅客嘗試轉移到其他航空公司,並新約聘了830名飛行員和375名地勤人員,藉由這些應對措施將乘客損失降至最低。

Had 2 cancelled flights yesterday due to #Jetstar staff strikes, 1 delayed flight today. @JetstarAirways give your staff fair working conditions - a 12 hr rest break between shifts for pilots responsible for 100’s of lives is not an “unsustainable demand” https://t.co/uAIKPmkHci