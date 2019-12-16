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澳洲「引火回燒」抗野火反失控　預測熱浪將打破50.7度紀錄

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▲▼2019/12/15,澳洲新南威爾斯州野火。（圖／路透）

▲澳洲新南威爾斯州野火擴散。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

澳洲東部野火燒不盡，新南威爾斯州消防當局為了對抗森林大火，採用「引火回燒」方式控制火勢蔓延無效，有多棟建築物因火勢擴散而焚毀。雪上加霜的是，澳洲本周預計出現新一波熱浪，氣溫很可能打破歷史新高。

這場野火正在雪梨西北部約250公里處肆虐，已焚毀約378,000公頃土地，當地消防局為了避免城鎮受威脅，採取「引火回燒」（back burn）方式控制火勢。引火回燒是刻意以可控火勢主動清除易燃的灌木叢，藉此強化防火線。

新南威爾斯州鄉村消防局（RFS）局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）說，「我們發現情況出現戲劇性變化，火勢突然爆發，並在一些不尋常的位置蔓延開來。」費茲西蒙斯說，當地已有數十棟房屋遭焚毀，但他並未公布確切數字。

自11月初以來，澳洲東部野火已經造成至少4人死亡，摧毀680多棟房屋，並造成近300萬英畝的土地焚毀。氣象學者認為，由於氣候變遷使灌木叢林變得更加乾燥，因此今年春季的野火達到前所未見的程度。

此外，澳洲氣象局預測，本周澳洲東南部內陸地區將發生極端熱浪天氣，自18日起多地都有可能出現超過攝氏40度的高溫，屆時可能打破全澳洲平均攝氏40.3度的歷史紀錄。

目前澳洲最高溫紀錄為攝氏50.7度，於1960年1月2日在南澳大利亞內陸小鎮烏德納達塔（Oodnadatta）測得。氣象局先前預測，西澳大利亞的極端高溫可能從本周起影響南澳大利亞大部分地區，其中阿德萊德20日高溫可能上看攝氏44度，墨爾本也可能達到41度，坎培拉21日則可能出現43度高溫。

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