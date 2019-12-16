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花蓮好聲音！徐榛蔚開唱鄉長伴舞　一曲採《採紅菱》安可聲不斷

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▲縣長徐榛蔚與吉安鄉長游淑貞雙人組，為觀眾獻唱經典老歌《採紅菱》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚與吉安鄉長游淑貞雙人組，為觀眾獻唱經典老歌《採紅菱》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆「2019年榛心貞愛•繽紛吉安／花蓮好聲音風華再現」原住民文化與經典懷念老歌演唱會，15日在花蓮縣客家文化會館演藝堂盛情開唱。縣長徐榛蔚與吉安鄉長游淑貞組成雙人表演團體，為觀眾獻唱經典老歌《採紅菱》，也為演唱會開啟序曲，現場歡呼尖叫聲不斷。

花蓮縣創意歌舞協會戮力於提升台灣早期經典歌曲，並藉由傑出音樂人才分享與教育，讓喜愛音樂的好朋友們注入活水與能量。此次展演將花蓮擁有的豐富族群文化，作融合鏈結，以歌舞劇方式，使音樂進入大眾文化，再造地方繁榮願景，也療癒人心。

藝文與音樂能使人沈澱身心靈，進而到達「藝術生活化，生活藝術化」之領域與境界。音樂可以給人帶來喜悅與平靜，懷舊音樂每個音符編織的樂章代表一段又一段歷史，徐榛蔚期盼懷舊音樂產業歷久不衰，生生不息，帶動花蓮藝文產業異業交流與合作。

▲縣長徐榛蔚與吉安鄉長游淑貞雙人組，為觀眾獻唱經典老歌《採紅菱》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚主唱由穿著客家傳統服飾的游淑貞伴舞，兩人的好默契，演唱完畢現場安可聲不斷。

演唱會一開始，即由徐縣長與游鄉長一同為大家演唱《採紅菱》，兩人一出場，只見徐榛蔚溫柔優美的歌聲與穩健的台風，搭配穿著客家傳統服飾的游鄉長伴舞，兩人歌舞的好默契，看得台下觀眾如癡如醉，演唱完畢後，現場更是歡聲雷動，安可聲不斷。

「花蓮好聲音風華再現」懷念經典老歌演唱會，集結多位花蓮素人歌手與藝人，重現群星會模式，詮釋風靡一甲子的國台語東洋經典老歌。而演唱會出席貴賓包括花蓮縣議員笛布斯•顗賚、李正文、吳東昇、吉安鄉民代表余震華、蔡文隆等人皆到場共襄盛舉。

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