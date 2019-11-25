漁民表揚大會　徐榛蔚：環高及國6速啓動打通花蓮任督二脈

▲花蓮縣長徐榛蔚在表揚大會上，再度呼籲中央速啓動環島高速公路及國道6號延伸工程。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮區漁會2019年度漁民節慶祝大會暨模範漁民表揚大會24日於福容大飯店舉行，由花蓮縣長徐榛蔚、前縣長傅崐萁、漁業署長張致盛、全國漁會總幹事林啟滄表揚43位模範漁民。徐榛蔚肯定漁民辛勤討海維生，提供消費者新鮮漁產，並呼籲中央盡速啓動環島高速公路及國道6號延伸工程，打通花蓮交通任督二脈。

徐榛蔚表示，人民的小事就是政府的大事，花蓮縣政府與鄉親站在一起，在縣府與全縣鄉親攜手合作下，花蓮發展備受肯定，自前縣長傅崐萁任內以來，花蓮已經連續十年榮獲五星肯定。

▲花蓮縣長徐榛蔚與前縣長傅崐萁出席表揚模範漁民。

近年來花蓮漁港與石梯坪漁港的建設與觀光發展，已建設登船碼頭與遊艇浮動碼頭、規劃花蓮漁港上架區與網具置放區，花蓮觀光魚市等相關漁港工程將陸續竣工，花蓮區漁會魚市場辦公大樓也即將完工，各項漁業重要設施逐步到位，徐榛蔚企盼中央漁業署持續挹注地方更多資源，讓花蓮漁業迎向光輝璀璨未來。

徐榛蔚指出，日前日本盛岡市貴賓從日本飛抵台北僅需三個半小時，但搭乘遊覽車至花蓮卻需要五個多小時，唯有打通花蓮對外交通發展，才能為地方產業注入活水，深盼環島高速公路與國道六號延伸盡速啟動，打通花蓮交通任督二脈，嘉惠東部鄉親交通權益。

►點我超越韓國愉快體驗