反卜蜂居民北上抗議「養雞場滾蛋」！　落淚喊誓死捍衛家園

▲反卜蜂養雞場鳳林自救會北上抗議。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

卜蜂企業預計在花蓮壽豐、鳳林、光復預計設置6處種雞、蛋雞場，當地居民不滿事沒和他們溝通，今（27日）北上拉布條抗議，怒轟大公司只會欺負老實的花蓮人，且不僅沒信用，說要改善污染也沒有，對外的道歉都是假道歉，有居民哽咽說，問題一講再講都沒用，要求具體撤離花蓮的承諾。

反卜蜂養雞場鳳林自救會表示，地方鄉鎮公所、縣政府核備部分證照之下，養雞場進駐迫在眉睫。而卜蜂過去是一家有不當傾倒汙染紀錄並且被開罰的企業，目前選址的六處有在阿美族部落的傳統領域，鎮民長期取水的水源地，距離最近住家僅百公尺的位置，對居民未來生活的影響甚具。

請繼續往下閱讀...

▲Lisin Haluway哽咽說，不管接下來要抗議幾次都一定會堅持到底。（圖／記者許展溢攝）



反卜蜂養雞場鳳林自救會副會長Lisin Haluway指出，從 5月9自救會成立開始，舉辦多場行動、連署也破萬，鳳林鎮從公所、鎮長、代表會、12 里里長、部落領袖，都已經堅決反對卜蜂設廠，「都表達五次了，難道還不夠嗎？」 。她哽咽說，企業公然說謊，部落鄉親都感到很痛苦，並強調不管要抗議幾次，都會全力阻擋卜蜂設場到底，誓死捍衛家園，要讓卜蜂滾蛋，請他們發揮良心。

彰化青年李宇翔提到，卜蜂公司是台灣知名肉品大廠，位於南投的肉品加工廠，居然把可再利用做為肥料等用途的食品汙泥3000公噸，交給黑心公司處理不法利得5000多萬元，然後把這些廢棄物倒在南彰化縣多處偏僻的鄉村農地間，由於這些食品汙泥含大量的水分，造成環境惡臭難聞，也孳生病媒蚊、鼠害等問題。卜蜂為不法利得廢棄物處理鑽漏洞，連廢水都便宜行事，建議花蓮縣政府撤銷卜蜂養雞場的開發案。

▲▼花蓮鄉親花發出強烈抗爭，不停喊「拒絕養雞污染、卜蜂離開花蓮」。（圖／記者許展溢攝）



居民們大喊卜峰滾蛋，怒指反對連署已破萬，攔截花蓮縣長徐榛蔚，卻不收下他們陳情書。壽豐豐坪卜蜂關切小組代表黃雅菁指出，豐坪養雞場已完工9成，目前被揭露6個卜蜂養雞 場中情況最為特殊也最危險。當卜蜂說「願意溝通」、「坐下來談」時，正式卜蜂開始耍詐，騙大家養雞場一點汙染也沒有。

立委范雲國會辦公室助理徐亦甫說，花蓮最大的資產就是環境生態、友善農業與作為無煙囪工業的觀光。所以花蓮最重要的發展課題，就是要尋求「友善生態環境的永續產業發展」，不能一味複製西部的發展模式，卻讓花蓮喪失了既有的發展優勢，這樣只會得不償失。 今日現場共有近百位的民眾聚集，高舉抗議布條，並高喊「拒絕養雞污染，卜蜂離開花蓮」，「拒絕污染，卜蜂滾蛋」。要求花蓮縣政府立即對卜蜂財團撤照，否則不排除再次集結全花蓮的鄉親們，前往縣府發動大型反卜蜂陳抗遊行。

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來