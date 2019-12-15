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柯文哲提「4個輪子」論點　生技醫療經濟貢獻低於ICT產業「很奇怪」

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▲▼社團法人亞太中華醫學世界聯合會15日舉辦「全球化零距離-跨領域醫療教育工商學術論壇」台北市長柯文哲出席致詞。（圖／台北市府提供）

▲社團法人亞太中華醫學世界聯合會15日舉辦「全球化零距離-跨領域醫療教育工商學術論壇」台北市長柯文哲出席致詞。（圖／台北市府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

社團法人亞太中華醫學世界聯合會15日下午舉辦「全球化零距離-跨領域醫療教育工商學術論壇」。台北市長柯文哲出席致詞提到「4個輪子」論點，強調應追求醫療體系平均發展，而台灣的醫療產業在輸出上，除了醫師之外，醫務管理其實也相當有競爭力，他也認為政府官方難以打入的地方，透過醫療產業做為前導，很容易建議非官方的邦交關係。

「全球化零距離-跨領域醫療教育工商學術論壇」邀請到國立台灣科技大學的副校長劉代洋教授講解全球化產官學的議題，台北市建國中學校長徐建國則分享親自出隊到柬埔寨義診的心得。

柯文哲出席致詞時表示，醫療體系如同車子4輪，如果1個輪子大，其他3個輪小，很容易就換車，過去擔任醫生期間，發現醫療體系只有醫生素質高，其他周邊管理都跟不上，導致整體醫療系統變差，因此寧可4個都是中型的輪子，追求平均發展。

柯文哲說，這次論壇講全球化問題、柬埔寨義診心得，主要是跨領域討論醫療跟工商合作，因此醫療、教育及工商其實可以互相支援，所以提出四個輪子的理論。

柯文哲認為，台灣醫療體系除了醫師，其他醫療體系等「輪子」其實是很有競爭力的，最近去南港展覽館看了醫療展後覺得很奇怪，過去電機系、醫學系很熱門，但是現在卻只有ICT產業股票占台灣股票市值45%，生技醫療產業在經濟貢獻上表現卻很差。

柯文哲說，台北市現在把生技產業當成ICT以外另一個重要的產業，因為台灣儲備這麼大量的醫療生技相關人才，如何投入產業有效利用的確是要思考的地方。

柯文哲表示，他這個月接到菲律賓兩名市長的要求要前來拜會，希望北市能提供醫院經營相關的經驗與協助，但是很奇怪的是，菲國這2名市長是跳過外交部，直接找北市府，由此可見政府官方難以打入的地方，透過醫療產業做為前導，很容易建議非官方的邦交關係。

社團法人亞太中華醫學世界聯合會也指出，從2016年開始致力於國際醫療義診服務以來，已舉辦多達22次義診活動，也多次飛往柬埔寨及越南等地，舉辦國際醫學學術交流研討會，受到當地國家的感謝及贊許，並給予多項行政程序上協助與簡化，同時藉由台灣完善的醫療體制，爭取在國際中更多的曝光率。

社團法人亞太中華醫學世界聯合會表示，本會致力於國際南向醫療服務，多年來在柬埔寨、越南等國家進行海外偏鄉醫療志工服務。自2019年開始跨足教育、工商等領域合作，期盼醫療專業為教育及工商界注入新的視野與能量。而今年9月及10月皆邀請柬埔寨的醫學生到中國醫藥大學附設醫院見習，為台灣做了良好的實質國民外交、多元邦交，也因此本會在當地國家受到各方面的禮遇與方便，並取得信任，互相創建安全的交流平台，也讓工商界多了一個安全的協助投資管道。

▲▼社團法人亞太中華醫學世界聯合會與柬埔寨民間單位簽訂合作備忘錄。（圖／台北市府提供）

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