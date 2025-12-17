都涉詐助理費！高虹安無罪、童仲彥入獄　法官郭豫珍遭疑雙標

記者黃翊婷／綜合報導

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費、加班費11萬元，上訴二審貪污部分獲判無罪。由於該案法官郭豫珍先前審理過前台北市議員童仲彥涉詐助理費案，當時童被判入獄，如今高卻獲判無罪，引發部分人士質疑法官雙標。對此，郭豫珍、高虹安都未對外回應，童仲彥則表示，「恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」

▲高虹安貪污部分獲判無罪。（資料照／記者楊永盛翻攝）

高虹安因涉嫌詐領助理費遭到停職，一審遭判處有期徒刑7年4個月，上訴二審卻出現大逆轉，高等法院審理後昨日（16日）改依公務員登載不實罪判刑6個月，得易科罰金18萬，貪污部分無罪。高院指出，「立委公費助理費」在法律與實務上屬於補助性質、可彈性運用的經費，而非專款專用僅能發給助理的薪資，所以難認高虹安有詐騙國家錢財的貪污行為。

▲童仲彥因涉詐領助理費案，被法院判處貪污罪確定，並處以3年10月有期徒刑。（資料照／記者黃彥傑攝）

然而，媒體人黃智賢質疑，法官郭豫珍判處高虹安貪污無罪，核心理由是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，本來就是高虹安的錢，所以沒有貪污，但前台北市議員童仲彥因涉貪助理費5萬1842元，被判貪污罪確定，童仲彥聲請再審，高等法院駁回聲請，當時裁定駁回的受命法官就是郭豫珍。

黃智賢接著說道，當時郭豫珍駁回的理由，是議員的公費助理補助費、春節慰勞金等等均由議會編列預算支付，非議員薪資的一部分，更非對議員個人的實質補貼，兩起案件同樣都是涉貪，結局卻大不相同，難免令人質疑法官是否為雙重標準。

對於外界爭議，郭豫珍、高虹安均未對外回應。童仲彥則透過臉書PO文表示，「好友們不要再LINE我，恭喜好市長高虹安，阿童關就關了，沒事！」