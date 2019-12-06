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籲台灣政府有明確「救援計畫」　教育部：接受港生訪問、交換、修讀學位

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▲▼聲援港生被捕，台灣學生聯合會以「台港學生共患難，我們一起去上課」為訴求和多個學生團體向陸委會喊話並遞交陳情書。（圖／記者許展溢攝）

▲香港大學學生會呼籲台灣政府能提供明確管道，落實香港人來台尋求庇護機制。（示意圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

香港大專學界國際事務代表團日前召開記者會呼籲，台灣政府應針對港人來台確立明確的「救援計畫」，進行人道救援，也有港生希望，明年新學期開學前，港生可以在台灣有更明確的居留狀態。教育部對此回應，目前已與各大學建立聯繫窗口，協助在港台生及港生來台進行短期交換，後續如有需要跨校協調，教育部皆會依學校需求積極處理。

立委徐永明日前與香港大專學界國際事務代表團一同召開「因應香港情勢檢討政治庇護審核機制」 記者會，譴責陸委會和移民署官員避不出面，並嗆民進黨政府「撿到槍、選舉的政治紅利之外，能不能更積極協助香港？」

請繼續往下閱讀...

▲▼ 教育部大門 。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部回應，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來台訪問、交換或修讀學位。（圖／記者崔至雲攝）

香港嶺南大學學生代表也表示，目前透過專案暫時來台的香港大學生，未有學籍、僅是旁聽，希望在明年新學期開學前，可以有管道取得學籍或居留權等更明確的居留狀態。

對此，教育部回應，台灣秉持開放、民主及接納的立場，一向歡迎各國學生來台訪問、交換或修讀學位，此一態度不會改變。教育部也說，國內多所大學基於與香港大學締結之姊妹校及合作協議，因應目前香港情勢表達願大力協助港生來台學習銜接，教育部至表感佩。教育部會繼續協助各大學在符合總量標準所定生師比及師資質量的規範下，接受國外學生來台學術交流、訪問、交換或修讀學位，同時教育部也會持續投入充足資源，以提供所有學生優質學習環境。
 

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