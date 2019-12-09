▲海洋科技大學表演藝術系學生怒控，系上邱姓主任冒用自己名字參加校外學生競賽 。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

台北海洋科技大學表演藝術系學生今（9日）出面怒控，系上邱姓主任冒用自己名字參加校外學生競賽，得獎後還強迫交出1萬5千元獎金，侵佔教育部補助款。私校工會、高教工會等教團到場聲援，更踢爆這非單一事件，要求政府杜絕此詐領補助歪風。

表演藝術系陳姓同學由家長陪同，求助工會協助召開記者會指出，邱姓主任冒用自己姓名，對外參加2018TSIA國際美業精英賽國際特效造型比賽，以此詐騙取得「第一名」後，要求交出獎金。

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▲ 工會協協助學生召開記者會，揭主任詐騙取得「第一名」後，要求交出獎金。（圖／記者許展溢攝）



全國私校工會會員喬念平怒轟此事實在荒唐，進一步說明去年11月30日，主任找2位同學去談畢業門檻後，並利用他們學號申請獎金，獎金下來，主任傳訊息「你看一下你的存款簿有15000的獎金，我跟你說比賽的」。陳同學說，自己完全不知道這是什麼比賽和作品，當時去便利商店領錢，交出後，主任塞了2千元給他，沒多說什麼，就叫她走了。

私校工會表示，同學今年4月29日也有向教育部信箱陳情，但教育部卻僅是去函學校請其說明，沒有做任何處置。德霖科大助理教授諶其騮質疑，教育部沒有盡到監督責任，此案涉偽造文書、詐領嫌疑及牽涉評量不公正問題。

▲▼該名主任當時傳「你看一下你的存款簿有15000的獎金，我跟你說比賽的」訊息。（圖／記者許展溢攝）



陳媽媽怒提，主任知道今天要開記者會，昨晚還傳訊息要他們今早到學校找校長，並稱可把1萬5千元還給他們，質疑這是公開賄賂？陳同學說，今早主任也傳訊息給她說，「已經和學校爭取妳的15000元獎金給你了」。

▲▼海科大學生踢爆系主任詐領補助，家長怒揭疑公開賄賂證據。（圖／記者許展溢攝）



喬念平說，此案非單一事件，該主任都幾歲了，還另外用自己身份去參加「學生組」競賽拿到第一名外，也跟學校申請，因協助同學得到獎金，再另拿一筆補助金。且該系狀況多，曾上課時學生跑光光，還要其他系去當人頭。台灣高等教育產業工會林柏儀主任認為，看起來這是單一個案，但背後反映的不是個案，是技專院校教育到底有無認真看到學生受教權益。

教育部回應，TSIA國際美業菁英賽是財團法人中華沙龍產業發展協會所主辦的競賽，海洋科技大學有擔任協辦單位，非教育部補助的活動，就學生本次所提出的具體事證，會發文學校，要求學校針對學生所提各項質疑，逐一釐清說明。至於學校所提的說明，教育部表示，會詳細查核，如有未釐清之處，會進一步請學校到部說明或組調查小組查明，學生指控如經查核屬實，該校教師有冒名參賽及冒領本部私校獎補助經費，除追回相關補助款，追究行政責任外，涉及刑事部分將移送檢調辦理。