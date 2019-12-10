在海底撈過生日＝公開處刑！　網友怕爆：這才知道什麼叫壽星的卑微

▲海底撈獨特慶生方式讓許多網友直呼「超級尷尬」。（圖／翻攝自微博）

實習記者賴韻如／綜合報導

大陸知名火鍋品牌「海底撈」一直都以超貼心的服務聞名，尤其是在店內慶生的壽星，更是會受到許多「特殊」待遇。近日有網友就在微博上指出，「沒在海底撈過過生日，你永遠不知道什麼叫做一個壽星的卑微！」沒想到意外掀起廣大網友熱議。

據《觀察者網》報導，一名大陸網友9日在微博分享自己和朋友去海底撈過生日的故事。她寫道，「我們事先將蛋糕藏進包包裡，然後吃飯時偷偷摸摸地從包包裡挖一口塞進嘴巴，就是怕被服務生看出來我們今天是來過生日的，然後變成餐廳的superstar。」

▲▼服務生拿出閃爍著生日快樂的燈牌，齊聚為顧客大唱生日快樂歌。（圖／翻攝自微博）

沒想到這則貼文意外吸引大批網友「朝聖」，至今已累計超過1萬條評論，網友紛紛留言表示「超級感同身受！」大家也跟著分享自己的經歷，「海底撈是真的會組隊唱歌！超～級熱情」、「我帶著蛋糕進去的，一堆人帶著機器小車唱歌，最後還讓我和我媽擁抱」、「不過就是問了一句生日能不能打折，吃到一半一群人衝出來舉燈牌又唱歌，還給我們頒發了最美閨蜜獎狀，叫我和閨蜜彼此面對面，朗誦一首閨蜜誓言」、「我一個人去海底撈過生日，我重複了三遍要低調，過了一會兒一個機器人唱著生日歌來了，當時我超想淹死在這鍋裡，生日變忌日」。

▲海底撈會組隊唱歌 。（圖／翻攝自微博）



還有網友指出除了舉燈牌唱歌祝福外，海底撈服務人員更要求他表演拉麵，稱這根本就是公開處刑，「也不知道為什麼去過生日還要學才藝」。

對於海底撈「無微不至」的服務，許多網友則表示，「這種陌生人大張旗鼓的祝福形式我不太容易接受，尷尬的要命。」、「說真的，我是真的不喜歡這麼熱情的服務，海底撈去了一次就不想再去第二次了。」有網友則建議服務員「若有看到要過生日的可以表達祝福，同時詢問願意一起過嗎？潛台詞就是願意熱鬧還是安靜，給顧客選擇的主動權。」