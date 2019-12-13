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流感疫苗打不打？當支持施打派，遇上絕對不打的醫師

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

今年公費流感疫苗從3價升級4價，於12月8日開放第二階段（學齡前幼兒及65歲以上長者）施打，但才不到3天，各診所就收到暫時不供應疫苗的通知，明明疾病管理署信誓旦旦，說這次疫苗「貨量充足」，怎麼又打不到了？實在令家長納悶不已，偏偏媒體揭露從10月到現在，流感已經奪走11條人命，一時之間，大家都湧入衛生所，期待能打上一劑保命針。

受到WHO選株延遲，今年公費疫苗的趕製時程延後，創下最晚開打紀錄，以往我都選在10月、11月，就先去打自費4價流感疫苗，但這2年衛教做得好，大家都知道流感疫苗很重要，不是有錢就一定打得到，這次我排阿排，竟然排到公費開打了都沒排上，只好順水推舟、帶女兒往公費去。

昨天我致電向衛生所詢問「學齡前幼兒」的公費流感疫苗是否有存貨，沒想到，對方第一句話是笑著回我：「妳是不問打了很多地方？」原來疫苗嚴重缺貨，他接起的每通電話，都是問這邊能不能打。接聽人員態度很好，她說現在外面都打不到，衛生所每天只開放50支，每天早上8點之前，到衛生所領號碼牌，依照號碼順序施打，我讚美她接了那麼多通電話，還能保持優雅，對方又好心提醒，依照昨日情況，早上8時開始，9點15分就已經打完，要我明天「一定要早到！」

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

隔日，我們8點15分到，立馬被眼前人山人海嚇到，除了慌張、怕打不到的家長及65歲以上長者，志工跟服務人員都亂了，該填什麼、該排什麼，幾乎毫無章法，我還看到健檢醫師特地出來，笑著向人群拍照留念，根本是飢荒搶糧的現場。

8點40分就聽到工作人員舉牌：「今日流感疫苗已打完」，那些撲空的家長跟老人家，可能覺得太荒謬，一時氣不過找接待人員理論，劈頭就三字經問候，只見舉牌的先生小姐，邊道歉邊解釋：「這不是我們能決定的，我們只是志工！」來幫忙還被罵，真的好冤枉。

DAHLIA是打到了，會這麼注重流感疫苗，是因為我自己身體不好，以前家裡也沒有預防注射觀念，小時候不懂事，老用感冒當理由，請父親簽切結單，逃了很多預防針，可說是幾乎沒打，因此在孩子出生後，有了下一代就不一樣，我特別注意這個部分，所有兒童疫苗（包含自費），我全部給孩子施打，流感更是每年自費4價，大人小孩都接種。

從今年10月，我就向診所預約自費四價，但等到了12月都沒排到，正好政府開放公費疫苗，想說順水推舟，孩子先打公費，我繼續等自費看看，這段期間，我感冒引發重度肺炎，第3天就咳血塊，經過抗生素治療痊癒後，向醫師詢問該院是否有自費流感疫苗，不料醫師卻極力阻止我打。

這位資深的胸腔內科醫師認為，流感有很多種，疫苗只能針對少數幾種去防範，說可以預防流感，卻沒有講明對人體的影響，或其他副作用，何況流感只要對症下藥，痊癒後就有抗體，醫師說：「不用打！根本是商人的計謀、愚民政策，造成大家恐慌，一窩蜂花錢去打！」更透露他們全家都沒打過疫苗，他也不希望自己的病患花這個錢。

可是，同院的小兒感染科醫師又跟我分享，他每年都打2劑流感疫苗，因為每天接觸到小病人，特別容易生病，他若患病又會影響給小朋友，所以什麼疫苗都衝第一先打，甚至相隔1個多月再重覆打、增加劑量。

老實說，這兩種截然不同的說法皆有道理，不過我小時候都沒打，雖然這不見得是造成體弱多病的主因，但在孩子身上，我想用不同的方式試試看，還是會按慣例去接種流感疫苗，您也可以參考這些相異的觀點，看看「支持派」跟「反對派」的主張跟學理是什麼喔！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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