台東偏鄉運輸大躍進　10條幸福巴士路線接連啟航上路

▲台東10條幸福巴士路線接連啟航上路，示意圖為池上鄉幸福巴士。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東偏鄉交通不便，不過於今年12月下旬將有大幅度改善，台東縣政府觀光處表示：繼延平鄉與達仁鄉之後，12月24日東河鄉、25日金峰鄉、27日池上鄉、31日長濱鄉等鄉鎮的幸福巴士需求反應式公車路線將接連通車營運，在台東的公共運輸空白處再拼上一大塊地圖。下一階段計畫要通到海端、大武、卑南、台東市加路蘭部落等，最終目標要讓每一個村落都有幸福巴士為大家載送滿滿的幸福。

觀光處長江慧卿指出，縣府輔導各公所購車營運，於今年底一口氣通車東河鄉的【尚德線】、【北源線】、金峰鄉的【歷坵-大王國中線】、【歷坵-金峰公所線】、【新興-嘉蘭線】、池上鄉的【市區循環線】、長濱鄉的【南溪線】、【真柄忠勇線】、【竹湖永福線】、【僅那鹿角線】等10條路線，用以提供銜接鼎東客運的支線轉乘服務，使大眾運輸路網得以深入各偏鄉部落內擴大公車可及範圍。

交通事務科賴宣愷科長說，這波10條路線通車的幸福巴士皆由各公所自行營運，票價也在不超過鼎東客運運價的範圍內，由公所自訂。每天行駛的班次除部分路線的班次以服務年長者至鄉鎮中心洽公購物外，主要係以服務學生上放學時段為主。但因偏鄉地區人少，因此為避免車輛空跑，平日白天時段皆需提前一天以前預約，再由公所安排共乘出車，好方便鄉親在有需求的時間內能有公車可以搭，確實發揮需求反應式公車的效能。

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