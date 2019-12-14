英國研究每周「譙髒話55次」　有助提升工作效率

▲研究顯示罵髒話有助於工作效率。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者林彥臣／綜合報導

世界各國的上班族壓力都很大，在面臨壓力的當下，你會做什麼來發洩你的壓力呢？英國研究指出，英國的上班族平均每周會譙55次髒話來發洩壓力，而且罵髒話有益工作效率的表現。

根據英國BBC的研究報告指出，英國90%的上班族平均每天譙髒話14次，而且幾乎沒有人因此感到反感，儘管某些業界基於專業形象反對這樣的行為，但是研究指出譙髒話的行為，還是讓人在職場上具備一定程度的優勢。

英國電信公司4Com《夜間標準》報導，對2000多名的英國上半族進行研究，調查結果顯示，有些上班族很難維持長時間不罵髒話，最常罵人的是中階主管，28%的英國上班族坦承，聽過自己的主管罵髒話，從事餐飲業的工作人員罵髒話的頻率最低只有1%，會在辦公室罵髒話的實習生有3%。

▲適時罵髒話，有助於給人誠實、可信的形象。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



另外有25%的上班族幾乎隨時罵髒話，只在少數特殊場合進行自我審查，有12%的上班族從不過濾自己的言詞，想罵什麼都罵出來，有19%的上班族強調自己很有禮貌，從不在同事面前罵髒話。

英國The Luna Hive的創始人心理治療師基伊（Jo Gee）分析認為，研究表示罵髒話是有益的，因為罵人的過程通常可以達到宣洩的目的，抒發被壓抑的情緒，也有助於讓人與「誠實」、「可信」的形象做連結。

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